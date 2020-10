Langenhagen/Burgwedel/Wedemark

Hat er Polizeibeamte nach einem Eishockeyspiel der Hannover Scorpions in Mellendorf attackiert oder nicht? Hat er sich seiner Festnahme am 1. Dezember widersetzt? Mit diesen Fragen hat sich nun das Amtsgericht Burgwedel unter Vorsitz von Richter Michael Siebrecht beschäftigt.

Für den angeklagten Familienvater aus Langenhagen – der nicht nur Reue zeigte, sondern sich auch bei einem als Zeugen geladenen Polizisten in der Verhandlung entschuldigte – endete der Prozess glimpflich. Der bisher völlig unbescholtene 45-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft zu einer Geldbuße in Höhe von 2000 Euro verurteilt. Der Vorwurf des Angriffs auf Polizeibeamte wurde indes auf Antrag der Staatsanwaltschaft fallen gelassen.

Starke Polizeikräfte bei als Risikospiel eingestuften Derby

Am 1. Dezember trafen die Lokalrivalen der Hannover Scorpions und der Indians in der Mellendorfer Eishalle aufeinander. Das Spiel ging in der Eishockey-Oberliga mit 3:2 für die Heimmannschaft aus. Nach Ende des Spiels kam es in einem Block zu einem Zwischenfall zwischen der vielfach vertretenen Polizei und einem Besucher, der Richtung Ausgang lief.

Wie ein als Zeuge geladener Polizist berichtete, sei es nach einem eigentlich für die Beamten ruhigen Spiel zu einer lautstarken Auseinandersetzung im Oberrang auf der Gästetribüne des Stadions gekommen. Die eingesetzten Kräfte der Bereitschaftspolizei wollten nach Angaben des 40-jährigen Beamten die Kontrahenten trennen. Der nun vor Gericht stehende Langenhagener wollte ebenfalls den Streit wohl schlichten, berichtete der Zeuge. Doch dabei habe er maßgeblich die polizeilichen Maßnahmen gestört.

Hat der Angeklagte die Beamten tätlich angegriffen?

„Die Stimmung heizte sich auf“, sagte der Polizist im Zeugenstand. Dann habe der Angeklagte die Einsatzkräfte verbal bedroht und auch geschubst. In der Folge landete der kräftige Langenhagener auf dem Boden und sollte von der Polizei aus dem Stadion geleitet werden. Der Mann habe sich dagegen gewehrt und versucht, sich zu befreien. Erst nach körperlicher Gewalt gelang es den Beamten, den 45-Jährigen zu fixieren. Doch auch dann noch soll er sich heftig widersetzt haben. „Bei einem Stoß bin ich schon einen Schritt zurückgegangen“, berichtete der Polizeibeamte. Allerdings könne er sich nicht an eine gehobene Faust bei dem Mann erinnern. Genau das hatte ein zweiter beteiligte Polizist zu Protokoll gegeben, der allerdings krankheitsbedingt in der Verhandlung entschuldigt fehlte.

Der Angeklagte bestritt genau diesen Sachverhalt. Das wäre gar nicht möglich gewesen, weil er zwei Fischbrötchen in den Händen gehabt hätte. Zwar habe er sich gewehrt, aber niemanden geschubst oder geschlagen, räumte er ein. Die Reaktion der Polizisten bezeichnete er selbst als „übertriebene Härte“. Er habe nur in dem Streit schlichten und vermitteln wollen. „Ich hätte mich dennoch anders verhalten müssen“, bekannte der 45-Jährige, bei dem nach seiner Festnahme ein Alkoholtest 1,27 Promille anzeigte.

Staatsanwalt hat durchaus Zweifel

Der vorgeworfene tätliche Angriff sei durchaus zweifelhaft, hieß es dann auch von der Anklagevertretung. Positiv wertete der Staatsanwalt zudem, dass der Angeklagte seinen Widerstand durchaus eingeräumt und sich bei den Beamten entschuldigt habe. Er forderte für den Langenhagener eine Geldbuße in Höhe von 2000 Euro zugunsten des Sozialfonds der Polizei.

Dem folgte auch das Gericht. „Damit kommen Sie gut bei weg“, betonte Amtsrichter Siebrecht. „Aus meiner Sicht ist das ein gutes Angebot.“ Der Vorsitzende machte deutlich, dass er, wenn er Anklagevertreter gewesen wäre, durchaus mehr gefordert hätte. Da auch der Langenhagener die Geldbuße akzeptierte, wurde das Verfahren gegen ihn schließlich eingestellt.

Von Sven Warnecke