Langenhagen

In der Stadt waren im vergangenen Jahr weniger Menschen auf die sogenannten Regelleistungen vom Jobcenter angewiesen. Darauf macht Behördenleiterin Claudia Dudszus jetzt aufmerksam. Ihren Angaben zufolge erhielten im September 4978 Langenhagener Hartz 4. Doch das war nicht immer so. Gleich im ersten Jahr der Corona-Pandemie suchten etwa 3,1 Prozent mehr Menschen Hilfe vom Jobcenter.

Aktuell leben 8,8 Prozent der Einwohner in der Flughafenstadt von Regelleistungen des Jobcenters – in der gesamten Region Hannover sind das 9,1 Prozent. Den niedrigsten Anteil aller Kommunen in der Region weist die Gemeinde Wedemark auf, den höchsten mit 11,7 Prozent die Landeshauptstadt.

Auch die Zahl der Haushalte in Langenhagen – sogenannte Bedarfsgemeinschaften – die Regelleistungen vom Jobcenter beziehen, sank im Berichtszeitraum ebenfalls um 3,5 Prozent.

Einige Branchen in Langenhagen suchen händeringend Fachkräfte

Bei der Regelleistung handelt es sich um finanzielle Hilfen zum Lebensunterhalt, für Unterkunft und Heizung. „Davon abzugrenzen sind unregelmäßige Sonderleistungen wie Kosten für Bildung und Teilhabe“, erläutert Dudszus. Eine Bedarfsgemeinschaft könne in der Regel mit der Familie gleichgesetzt werden. „Zu ihr gehören die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und die im Haushalt lebenden unverheirateten Kinder, soweit sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und keine eigenen Kinder haben.“

„Das Jobcenter ist trotz der andauernden Pandemie für die Menschen in Langenhagen da“, wirbt die Leiterin. „Der Arbeitsmarkt zeige sich robust und biete Arbeitsuchenden gute Perspektiven. Insbesondere Fachkräfte werden gesucht. Dudszus listet dabei Branchen wie Lager und Logistik, das Bauhandwerk, aber auch Betriebe rund um Pflege und Gesundheit sowie den Groß- und Einzelhandel auf, die in den vergangenen Monaten zum Jobmotor in der Stadt avancierten.

Jobcenter Langenhagen setzt auf Aus- und Weiterbildung

„Deswegen setzt das Jobcenter auf Aus- und Weiterbildung der Kundinnen und Kunden“, betont Dudszus. Trotz der Corona-Pandemie würde die Behörde Qualifizierungen und andere Förderungen für Arbeitsuchende anbieten und bei der Vermittlung einer passenden Stelle behilflich sein.

Einziger Unterschied zu der Zeit vor dem Coronavirus: Das Jobcenter berät unter strengen Hygienebedingungen nur nach vorheriger Terminabsprache. Denn auch die Mitarbeitenden hätten auf die Pandemie reagiert – arbeiteten teils im Homeoffice. „Die telefonische Beratung hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren bewährt“, konstatiert Dudszus. Deswegen sei das Angebot ausgebaut worden. Normalerweise ist die Behörde am Straßburger Platz 24-25 montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr und nach Terminvereinbarung geöffnet. In naher Zukunft steht aber innerhalb der Stadt ein Umzug auf die andere Seite der S-Bahnstrecke an der Brüsseler Straße an.

Seit vergangenen November ist das Jobcenter in Langenhagen für Fragen direkt per Telefon (0511) 97259-888 und -777 sowie per E-Mail an Jobcenter-Region-Hannover.LGH-Team-672@jobcenter-ge.de oder Jobcenter-Region-Hannover.LGH-Team-671@jobcenter-ge.de zu erreichen. Die Kontakte finden Sie unter www.jobcenter-region-hannover.de/standorte/langenhagen im Internet. Die unterschiedlichen Rufnummern und E-Mail-Adressen orientieren sich nach den letzten beiden Ziffern der Nummer der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft, erläutert die Chefin des Jobcenters.

Von Sven Warnecke