Lehrte/Großburgwedel

Im Klinikum Region Hannover (KRH) steht ein Wechsel in den Führungspositionen an. Die Krankenhäuser in Lehrte und Großburgwedel bekommen eine neue Pflegedirektorin. Susanne Lenz übernimmt die Leitungsaufgaben zum 1. Juli 2021. Die 53-Jährige ist dann an beiden Standorten für die Führung von mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege zuständig. Sie soll zudem bestehende Pflegeangebote weiterentwickeln. Lenz löst Annelie Kadler ab, die innerhalb des Unternehmens einen neuen Aufgabenbereich übernehmen wird.

„Ich bin sicher, dass es Frau Lenz gelingen wird, ihre Teams mitzunehmen und die richtigen Impulse für die vor uns liegenden Entwicklungen zu setzen“, sagt Matthias Bracht, KRH- Geschäftsführer Medizin. Während in Lehrte ein Geriatriezentrum aufgebaut wird, soll in Großburgwedel ein Neubau entstehen, der das bisherige Krankenhausgebäude an der Fuhrberger Straße ersetzen wird.

Lenz ist gelernte Krankenschwester und Anästhesiepflegerin

Aktuell ist Lenz als Pflegedirektorin im Städtischen Klinikum Brandenburg tätig. Nach einer Ausbildung zur Krankenschwester in Stendal und ersten Einsätzen in der OP-Pflege zog es sie schon Anfang der Neunzigerjahre nach Hannover. „Die Region ist seitdem der Lebensmittelpunkt meiner Familie geworden“, sagt die 53-Jährige.

An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) absolvierte Lenz eine Ausbildung zur Anästhesiepflegerin und machte erste Erfahrungen in der Führung als stellvertretende Bereichsleitung. Es folgten mehrere Qualifikationsmaßnahmen im österreichischen Linz und an der Charité in Berlin. Die erste Station als Pflegedienstleitung nahm Lenz in einer Reha-Klinik auf einer Nordseeinsel an. Zwölf Jahre war sie dann Pflegedirektorin am Christlichen Krankenhaus in Quakenbrück. In dieser Zeit absolvierte Lenz berufsbegleitend ein Masterstudium.

Pflegeexpertin liebt die Alpen und die Nordsee

Die Pflegeexpertin freut sich bereits auf ihre neuen Aufgaben in Großburgwedel und in Lehrte. Menschen zu begeistern, mitzunehmen und Verantwortung zu übergeben, das sind die Punkte, die für Lenz das Führen so spannend machen. „Die anstehenden Neu- und Umbaumaßnahmen bieten unglaublich viele Chancen für die Beschäftigten, sich einzubringen und mitzuentwickeln, beide Standorte weiter zu vernetzen und sich gemeinsam für die Patientenversorgung von morgen aufzustellen“, erläutert Lenz.

Ihre Freizeit verbringt die künftige Pflegedirektorin am liebsten mit der Familie in der Natur in der Umgebung von Hannover. In den Urlauben zieht es sie dann allerdings in die Alpen und ans Wasser. Besonders angetan haben es ihr die Nordsee und Österreich.

Von Katja Eggers