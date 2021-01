Burgwedel

Was unternehmen wir am Wochenende? Diese Frage stellen sich viele Burgwedeler dieser Tage im Corona-Lockdown. Das Vereinsleben ruht, Restaurants sind geschlossen, Veranstaltungen im Amtshof fallen aus – da bleibt der Spaziergang in der Landschaft oft die einzige Freizeitbeschäftigung, die coronakonform möglich ist.

Doch das muss kein Trostpreis sein, wie HAZ-Leserin Petra Garms beweist. Sie war bei eisigen Temperaturen rund um Thönse und Engensen unterwegs und hat uns diese schönen Fotos zugeschickt.

Auch im Wald hat HAZ-Leserin Petra Garms ein Fotomotiv gefunden. Quelle: Petra Garms

Von Carina Bahl