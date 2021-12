Burgwedel

„Fahrt rücksichtsvoll“, sagt Ben Rosenhagen von der Landjugend Burgwedel. Der Fuhrberger ist einer der Vorstandsmitglieder der Landjugend, die die Lichterfahrt über die Burgwedeler Hauptstraßen organisiert haben. Rund 20 Traktoren haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufwendig mit Lichterketten, Weihnachtsbäumen und luftbefüllten Weihnachtsmännern geschmückt.

Nach und nach rollen die jungen Treckerfahrer aus Kleinburgwedel, Wettmar, Engensen, Thönse, Großburgwedel und Fuhrberg an. Doch bevor es losgehen kann, erklärt Rosenhagen noch die Regeln für die Fahrt über die Hauptstraßen. Die Landjugend fährt nicht im Verbund, das bedeutet, andere Fahrzeuge müssen sie in ihre Fahrzeugkette eingliedern lassen und die Verkehrszeichen und Ampeln beachten. „Und nicht zu schnell“, sagt Rosenhagen, bevor sie jeweils zu zweit auf ihre Trecker steigen.

Gelungene Weihnachtsaktion – viel Publikum an den Straßen

Während am Albrecht-Thaer-Ring in Kleinburgwedel die letzten Vorbereitungen getroffen werden, wird es auf den Bürgersteigen an den Straßen immer voller. Familien haben sich verabredet und warten mit Vorfreude auf die Trecker-Kolonne. Manch einer hat sogar Glühwein vorbereitet – es wird fröhlich zugeprostet und gewunken, als der Tross vorbeizieht. Die Landjugend antwortet mit Traktorhupen und Lichtsignalen.

Sogar mit Glühwein in der Hand warten die Burgwedeler auf den Lichterzug der Landjugend. Quelle: Leona Passgang

Am Lenkrad des ersten Fahrzeugs des Treckerumzugs sitzt Yannick Stich. An seinem Trecker hat er neben Lichterketten auch ein Schild der Landjugend angebracht. Bunt geschmückt und mit zahlreichen funkelnden Lichtern folgen ihm die Landjugendmitglieder durch Burgwedel.

Lichterfahrt ist erste große Aktion der Landjugend Burgwedel

Der Vorstand der Landjugend Burgwedel (V. l. n. r.) Steven Feldmann, Annemarie Bähre, Ben Rosenhagen, Joschua Göke, Anne-Marie Bluhm, Marie Rieckenberg und Yannick Stich hat die Lichterfahrt durch Burgwedel organisiert. Quelle: Leona Passgang

„Wir haben in kleinen Gruppen geschmückt“, sagt Vorsitzende Annemarie Bähre – und ist überrascht, wie viel Mühe sich die Mitglieder gegeben haben. Sie selbst habe zusammen mit Freunden etwa eine Stunde lang geschmückt. Die Lichterfahrt durch Burgwedel ist die erste große Aktion der Landjugend, die sich in diesem Jahr erstmals seit zehn Jahren wieder trifft und im November einen neuen Vorstand gewählt hat.

In den sozialen Medien gibt es im Anschluss viel Lob die Idee – auch wenn die Traktoren nicht überall in den Orten unterwegs sein durften und der Wunsch aufkam, beim nächsten Mal vielleicht Route und Uhrzeiten vorher anzukündigen. Zu übersehen war der landwirtschaftliche Weihnachtszug aber auf keinen Fall – und bei den vielen glücklichen Kindern am Straßenrand ist eine Wiederholung wohl Pflicht.

Lichterfahrt der Landjugend Burgwedel. Quelle: Leona Passgang

Von Leona Passgang