Kleinburgwedel

Die Monate November und Dezember waren wohl selten so trist und grau wie in diesem Jahr der Corona-Pandemie. Laternenumzüge? Abgesagt. Weihnachtsmärkte? Abgesagt. Adventsfeiern? Abgesagt. Darunter leidet auch die Dorfgemeinschaft in den Orten. Aus diesem Grund hat sich der Ortsrat Kleinburgwedel nach dem Vorbild aus der Wedemark etwas einfallen lassen und zum „Lichtzauber in Kleinburgwedel“ aufgerufen.

Bürger sollen Haus und Garten mit Lichtern dekorieren

Das Prinzip ist einfach und kann doch so schön werden: Alle Kleinburgwedeler sind dazu aufgerufen, an allen vier Adventssonntagen ihre Grundstücke mit Lichtern zu dekorieren. Ob Windlichter im Fenster, Laternen im Garten oder Lampions vor der Tür: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, um den Ort zum Leuchten zu bringen. Ein Spaziergang für Familien oder auch allein soll an diesen Tagen dann zu etwas ganz Besonderem werden und den Verzicht auf die gewohnte Geselligkeit in der Vorweihnachtszeit etwas erträglicher machen.

Anzeige

Ortsbürgermeister: Zeichen des Zusammenhalts

„Wir wollen damit ein Zeichen der Hoffnung, der Solidarität, der Gemeinschaft und des Wollens der Überwindung setzen“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Schodder ( CDU), der auf eine große Teilnahme setzt. „Je größer die Resonanz, desto stärker der Zusammenhalt und der sichtbare Wille zu zeigen, dass wir in Kleinburgwedel zusammenstehen.“

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl