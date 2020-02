Der Landfrauenverein Wedemark feiert am Freitag, 28. Februar, sein 70-jähriges Bestehen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Gasthaus Goltermann, Plumhofer Straße 57, in Elze. Karten können bei der Jahresversammlung am 12. Februar zum Preis von 25 Euro erworben werden.

Neben einem Büfett erwartet die Besucherinnen auch ein besonderer Festvortrag. Dabei wird Ordensschwester Teresa Zucic aus ihrem Leben und ihrer Berufung berichten. Sie ist nicht nur Ordensschwester, sondern auch Buchautorin. Die ehemalige Leistungssportlerin wurde in den Medien auch als „skateboardende Nonne“ bekannt. Ihr Thema ist an diesem Tag „Die Seele braucht nur ein Pflaster“. Dieser Vortrag ist wie Schwester Teresa selbst, „voller Kraft und Lebensfreude“, ohne dabei die dunklen Momente des Lebens zu verschweigen, heißt es von den Landfrauen. Es geht um Lebenskrisen und einen Ausweg daraus, sie spricht über Verletzungen und Enttäuschungen, aber auch darüber, wie es möglich ist, aus derartigen Situationen gestärkt hervorzugehen. „Es ist ein Feuerwerk an Ermutigungen, das Schwester Teresa mit besonderen Worten zum Leuchten bringt“, heißt es in der Ankündigung weiter.

Speziell auch für interessierte Frauen gibt es Karten für die Festveranstaltung bei der stellvertretenden Vorsitzenden Ursula Wiechmann, Telefon (05130) 3923.