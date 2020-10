Burgwedel

Man erkennt sofort, wie schwer die Situation für die junge Burgwedelerin auch an diesem Morgen ist: Sie steht mit ihrem Einkaufswagen vor einem Supermarkt, auch heute wird sie etwas besorgen müssen. Doch sie trägt keine Maske, hat auch keine dabei. „Ich gehe da jetzt mit einem wirklich schlechten Gefühl rein“, sagt sie. Denn binnen Sekunden haften die Blicke der anderen Kunden an ihr: Ihr freundliches Lächeln erwidert in Corona-Zeiten niemand mehr. Vorwürfe, Kritik und Angriffe gibt es stattdessen genug im Alltag der 37-Jährigen. Sie ist es leid. „Ich will nicht mehr beschimpft werden“, sagt die Burgwedelerin, die unter Klaustrophobie leidet und deshalb keine Maske tragen muss.

Ohne Maske in den Supermarkt: Das wird für eine psychisch erkrankte Burgwedelerin immer wieder zum Spießrutenlauf. Quelle: Carina Bahl

Attest bescheinigt die Maskenbefreiung

Ein Attest bescheinigt der jungen Mutter seit Monaten, dass sie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen muss. Sie ist psychisch erkrankt. „Ich wusste lange Zeit nicht, dass ich Klaustrophobie habe“, erzählt sie. Denn bei ihr sei die panische Angst vor Enge nicht auf Räume bezogen, sondern auf alles, was zu eng am Körper liege. „Wenn ich eine Maske trage, wird mir nach kurzer Zeit schwarz vor Augen.“ Trotzdem hat sie sich zu Beginn der Pandemie lange Zeit versucht, dazu zu zwingen, eine Maske zu tragen. „Ich habe mir sogar selbst welche mit besonders dünnem Stoff genäht, aber es ging einfach nicht.“ Ein Facharzt habe letztlich die Maskenbefreiung per Attest angeordnet – was Erleichterung bringen sollte, ist nun aber zur Belastung geworden.

„Ich hätte nur noch weinen können“

Denn wie oft sie schon angegriffen wurde, weiß sie gar nicht mehr. Erst diese Woche habe es wieder einen heftigen Streit beim Einkaufen gegeben. „Da haben Menschen behauptet, ich würde alle anstecken wollen“, erinnert sie sich. Andere wollten sie sofort aus dem Laden werfen lassen und forderten, die Polizei zu rufen. „Das hat doch dann nichts mehr mit Anstand zu tun“, sagt sie immer noch sichtlich schockiert. Zumal sie mit ihrem kleinen Kind unterwegs war, das mit der Situation mehr als überfordert war. „Ich hätte im Anschluss im Auto nur noch weinen können.“

Seit Ende April gilt in Niedersachsen in Einkaufsmärkten und anderen Geschäften die Maskenpflicht – Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sind jedoch davon ausgenommen. Quelle: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

„Ich bin keine Corona-Leugnerin“

Denn eines stellt sie ganz klar: „Ich bin keine Corona-Leugnerin oder Verschwörungstheoretikerin.“ Sie nehme die Pandemie sehr ernst, habe ihr Attest immer dabei und zeige dieses jedem Verkäufer gern vor. „Aber nicht jeder Privatmensch, der mich angreift, hat das Recht, es einzusehen“, betont sie. Genau das forderten aber häufig andere Kunden von ihr, wenn sie ohne Maske unterwegs sei. „Und das geht nicht, da stehen viele persönliche Daten drauf, die keinen etwas angehen.“ Vorwürfe, dass man Atteste ja im Internet herunterladen könne, höre sie nun auch immer öfter. Ihr Wunsch: Ein wenig mehr Rücksicht und Verständnis für all die, die keine Maske tragen können. „Es muss nicht jeder sofort unter Generalverdacht gestellt werden.“

Maskenpflicht in Burgwedel ab Mittwoch auch in der Innenstadt

Und es wird nicht leichter für sie werden: Seit diesem Mittwoch gilt mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen auch in der Stadt Burgwedel die verschärfte Maskenpflicht – in der Innenstadt, auf den Märkten und vor Schulen. Aus Angst vor unangenehmen Situationen fährt die 37-Jährige weder Bus noch Bahn mehr, meidet Friseurbesuche. Manches Restaurant habe schon von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und sie nach draußen gebeten. Dabei ist die junge Burgwedelerin bei Weitem nicht die Einzige in der Stadt, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen darf. „Aber wenn man nicht sichtbar krank ist, zum Beispiel eine Sauerstoffversorgung bei sich hat, dann wird man leider schnell diskriminiert.“

Seit Mittwoch gilt in der Burgwedeler Innenstadt eine Maskenpflicht. Quelle: Martin Lauber

Unverständnis hat sie derweil nicht nur für die Reaktion ihrer Mitmenschen, sondern für eine andere Entwicklung. „Viele Menschen, die eine Maske tragen, halten die Abstände gar nicht mehr ein“, betont sie. Da werde sich im Einkaufsmarkt an anderen vorbeigedrängelt oder dicht an dicht an der Kasse gestanden. „Ich hingegen halte den Abstand immer ein und das ganz bewusst“, betont die junge Mutter. Denn das Sicherheitsgefühl, das die Maske anderen vielleicht gebe, habe sie nicht.

Von Carina Bahl