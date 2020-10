Kleinburgwedel

Groß wie ein Marmeladenglas, ein weißer Außenmantel aus Kunststoff und dazu ein roter Deckel: Eher unscheinbar sehen die kleinen Messstationen aus, mit denen der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie Schadstoffe an Erdgasförderanlagen messen lassen möchte. Zwei dieser Behältnisse sind seit Kurzem in Kleinburgwedel installiert, ganz in der Nähe der Erdgas-Förderanlage von Exxonmobil an der Heidbergstraße.

Messungen in allen Förderregionen

Es gebe keinen konkreten Verdacht, dass an ihrer Anlage in Kleinburgwedel verstärkt Stoffe freigesetzt werden, betont Exxonmobil. Die Erdgasindustrie lässt die Messungen in allen niedersächsischen Förderregionen durchführen. Dafür hat der Bundesverband ein Ingenieurbüro engagiert. Neben den beiden Messpunkten in Kleinburgwedel gibt es weitere 68 – verteilt über ganz Niedersachsen. Sie stehen allesamt in unmittelbarer Nähe der Förderanlagen.

Anzeige

Ziel ist es, die Konzentration von aromatischen Kohlenwasserstoffen an den Standorten zu messen. Dazu zählen Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole. Diese Stoffe sind natürlicherweise im Erdgas vorhanden und aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften stark flüchtig. Für Benzol gilt ein strenger Grenzwert in der Außenluft. Für die anderen drei genannten Stoffe gibt es einen solchen nicht, aber es gibt empfohlene Ziel- und Orientierungswerte.

Anwohner werden über Ergebnisse informiert

Die Messkampagne läuft über ein Jahr. Ziel ist es, Daten zu allen Jahreszeiten und bei allen Wetterbedingungen zu sammeln. Der Bundesverband kündigt an, dass er nach Ende der Messungen einen Bericht mit den Ergebnissen veröffentlichen wird. Dieser solle auch den Anwohnern in der unmittelbaren Umgebung der Förderanlagen zur Verfügung gestellt werden.

Die Anlage in Kleinburgwedel wurde erst vor wenigen Wochen wieder in Betrieb genommen. Den Sommer über tauschte der Energiekonzern die Förderrohre aus. Seit Ende August wird an der Heidbergstraße wieder Erdgas gefördert.

Von Thomas Oberdorfer