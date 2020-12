Großburgwedel

Der Ärger und das Verständnis der Burgwedeler und nicht zuletzt des CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann war groß: Seit dem Fahrplanwechsel vor rund einer Woche fährt ein Metronom täglich einfach an Großburgwedel vorbei. Jener, der um 19.29 Uhr in Hannover startet– und eigentlich 17 Minuten später in Großburgwedel halten müsste. Doch aufgrund eines Trassenkonfliktes mit dem Fernverkehr ließ der Metronom nun täglich Burgwedel aus – als einzigen Haltepunkt auf der Strecke.

Region und DB Netz verhandeln neu – mit Erfolg

„Wir haben viele Mails und Anrufe dazu bekommen“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Und er habe gute Nachrichten für die Burgwedeler. „Ab 11. Januar hält der Metronom wieder um 19.57 Uhr in Großburgwedel.“ Statt um 19.29 Uhr starte der Metronom dann erst um 19.40 Uhr in Hannover – also in der Taktung wie alle anderen Metronomzüge zwischen Hannover und Celle täglich auch.

Die Region, die Landesnahverkehrsgesellschaft und die DB Netz hätten neu verhandelt und einen Weg gesucht, um Großburgwedel nicht mehr „umfahren“ zu müssen. Dieser sei nun gefunden. Der Fernverkehr erhebe keinen Anspruch mehr zu dieser Zeit auf die Trasse. Allerdings: Diese Regelung gelte vorerst nur bis zum 23. April. Dann müsse nachverhandelt werden. Was auf einen zukommt, wenn man an Burgwedel einfach vorbeifährt, haben die Behörden ja in den vergangenen Wochen gemerkt.

Von Carina Bahl