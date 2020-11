Großburgwedel

Es reicht ein Blick in die versteinerten Gesichter von Bürgermeister, Erster Stadträtin und Pestalozzi-Vorstand, um zu erahnen, wie dunkel und grausam dieses Kapitel der Geschichte Burgwedels ist. Die Pestalozzi-Stiftung sieht sich mit einem mutmaßlich besonders schweren Fall von sexuellem Missbrauch in einem ihrer Heime Anfang der Siebzigerjahre konfrontiert. Der damalige Stiftungsvorsteher Hans-Georg Badenhop selbst soll einen elfjährigen Jungen sexuell misshandelt haben. Das Thema gerät erst jetzt in die Öffentlichkeit, weil sich das Opfer Ende Oktober mit einem Brief ans Rathaus gewandt hat – und das mit einer klaren Forderung: Die Stadt soll den Pastor-Badenhop-Weg umbenennen. Rathausverwaltung, Ortsbürgermeister und Pestalozzi-Stiftung unterstützen das und wollen nun schnell handeln.

Gewalt im Kinderheim : 30 Opfer melden sich bei Pestalozzi

Dass es Gewalt auch in den Kinder- und Jugendheimen der Pestalozzi-Stiftung in den Fünfziger- bis Siebzigerjahren gegeben hat, weiß Stiftungsvorstand Claus Fitschen. Vor mehr als zehn Jahren ist das Thema deutschlandweit mit dem „Runden Tisch Heimerziehung“ in den Fokus gerückt. Es gibt inzwischen Entschädigungsfonds, die von Bund, Land, Kirche und Verbänden, die diese Einrichtungen geführt haben, gefüllt sind. Sie sollen Opfern zumindest einen finanziellen Ausgleich für ihr Leiden ermöglichen. Auch die Pestalozzi-Stiftung war mit diesem Thema 2008 an die Öffentlichkeit gegangen, hatte sich 2011 zu den erheblichen Mängeln in der Heimerziehung und der Schuld daran bekannt – und die Betroffenen um Vergebung gebeten.

Anzeige

„Es hat seitdem mehr als 30 Menschen gegeben, die sich bei uns gemeldet und von solchen Fällen in Burgwedel berichtet haben“, sagt Fitschen. Dabei sei es meist um körperliche Gewalt, Demütigungen durch Erzieher und Lehrer sowie um Gewalt unter den Kindern selbst gegangen. „Wir laden jeden, der sich mit so einer Erinnerung bei uns meldet, zu uns ein, sprechen mit ihm, nehmen ihn ernst und bieten ihm Unterstützung an“, sagt Fitschen. Menschen, die so etwas erlebt haben, dürften keinesfalls erneut das Gefühl haben, dass man ihnen nicht glaubt. „Und da gibt es auch keinen zweifelnden Blick von unserer Seite.“ Etwa fünf Berichte von Opfern habe es zudem gegeben, die auch sexuelle Gewalt thematisiert haben.

Pestalozzi-Vorsteher Badenhop soll Elfjährigen misshandelt haben

Der nun in die Öffentlichkeit geratene Fall eines Opfers erreicht dennoch eine neue Dimension. „Wir sind zutiefst beschämt, dass das in unserer Einrichtung möglich war“, sagt Fitschen. Im Oktober 2018 hatte sich ein heute 59-Jähriger an die Stiftung gewandt und von dem Leid berichtet, das er als elfjähriger Junge im Pestalozzi-Heim Anfang der Siebzigerjahre erleben musste. Erzieher, Lehrer und der damalige Pestalozzi-Vorsteher Hans-Georg Badenhop sollen das schutzlose Kind über eine längere Zeit auf schlimmste Art und Weise sexuell misshandelt haben. Diesen Bericht hat das Opfer jetzt an das Rathaus gesandt.

70.000 Euro Entschädigung

Um Entschädigungszahlungen zu ermöglichen, leitet die Pestalozzi-Stiftung alle Opfer an die sogenannte Unabhängige Kommission für die Entschädigung von Opfern sexualisierter Gewalt der Landeskirche Hannover weiter – diese Kommission, bestehend aus Richtern und Seelsorgern, prüft, ob es die Fälle aller Wahrscheinlichkeit nach gegeben hat. Sechs Fälle hat die Kommission seit ihrem Bestehen 2012 im Zusammenhang mit der Pestalozzi-Stiftung geprüft, teilt Pastor Benjamin Simon-Hinkelmann, Pressesprecher der Landeskirche Hannovers, auf Anfrage mit. Seitdem wurden insgesamt 70.000 Euro den Opfern zugesprochen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Um die Entschädigungszahlungen zu erhalten, muss die Kommission nach Prüfung eine offizielle Anerkennung des Falls vornehmen. Im aktuellen Fall ist das „die Anerkennung eines besonders schweren Missbrauchs“. Die Kommission kommt laut Fitschen zu dem Ergebnis, dass „Anfang der Siebzigerjahre in der Pestalozzi-Stiftung ein institutionelles Versagen der Verantwortlichen vorlag“. Fitschen weiter: „Pastor Hans-Georg Badenhop wird vorgeworfen, dass er nicht nur den diakonischen Erziehungsauftrag, sondern darüber hinaus auch vorsätzlich die physische und psychische Integrität des ihm anvertrauten Schutzbefohlenen verletzt hat.“

"Tief beschämt, dass das in unserer Einrichtung möglich war": Die Pestalozzi-Vorstände Claus Fitschen (links) und Sebastian Bernschein unterstützen das Vorhaben der Stadt, den Pastor-Badenhop-Weg umzubenennen. Quelle: Carina Bahl

Das Opfer hat inzwischen eine Entschädigungszahlung erhalten. Doch wie groß muss das Unverständnis, die Demütigung gewesen sein, als der Mann, der nicht mehr in Burgwedel lebt, bei seinem Besuch 2018 vor Ort das Straßenschild „Pastor-Badenhop-Weg“ entdeckte? Man mag es nur ahnen. Zwei Jahre später wandte sich das Opfer jetzt an Bürgermeister Axel Düker, um die Umbenennung der Straße zu fordern.

Fortmüller: „Ich bin entsetzt und fassungslos“

„Es ist unerträglich, dass ein Straßenname in unserer Stadt in Verbindung mit derartig schlimmen Verbrechen steht“, sagt Düker. Der Name solle nun schnellstmöglich verschwinden, noch in diesem Jahr soll der Ortsrat Großburgwedel, der für die Umbenennung zuständig ist, darüber beschließen. Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller stimmt dem zu. „Ich bin entsetzt und fassungslos“, sagt er zu dem nun bekannt gewordenen Fall. „Es ist für mich selbstverständlich, dass der Ortsrat rasch und entschlossen der Aufforderung des Opfers auf Umbenennung entspricht.“

Straßenumbenennung als „wichtiges Signal“

„Die Straßenumbenennung ist ein wichtiges Signal“, sagt auch Burgwedels Erste Stadträtin Christiane Concilio. Das traumatische Erlebnis könne das nicht schmälern. „Aber die Umbenennung vermittelt dem Betroffenen, dass wir zugehört, ihn ernst genommen und die Fälle eingeordnet haben.“ Das kann Fitschen aus Gesprächen mit Opfern der damaligen Zeit bestätigen: „Vielen ist es wichtig und eine Erleichterung, heute das auszusprechen, was ihnen damals niemand geglaubt hätte.“

Auch im Wichernhaus waren Kinder untergebracht. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Die Kinder in den Heimen, in der Regel zwischen sechs und 15 Jahren alt, waren machtlos – offenbar fanden sie nicht mal in der Heimleitung einen Unterstützer. „Es hilft, wenn sie diese düstere Erinnerung heute vor Ort aufarbeiten können“, sagt Fitschen. So könne die Stiftung zeigen, dass sich diese grausamen Erlebnisse im heutigen Leben und Arbeiten an der Pestalozzi-Straße nicht wiederfinden lassen.

Pestalozzi will Vorfälle in neuer Chronik aufarbeiten

Doch wie geht es weiter? Die Stadt fordert von der Pestalozzi-Stiftung eine umfassende Aufarbeitung ihrer Vergangenheit. „Über die Rechercheergebnisse sollte die Öffentlichkeit informiert werden“, sagt Düker. Man hätte sich gewünscht, dass die Stiftung schon 2018 auf die Stadt zugekommen wäre. „Damals gab es für uns keine Veranlassung dazu“, sagt Fitschen. Die Stiftung nehme jeden Vorwurf sehr ernst, aber es gebe zu Recht den Weg über die Kommission, um die geschilderten Erlebnisse erst einmal zu prüfen. Die Stiftung habe seit Ende 2018 nichts mehr von diesem Fall gehört. Es gehe dabei auch um den Opferschutz. „Wir können die Fälle nicht einfach öffentlich machen“, so Fitschen. Das bestätigt auch Simon-Hinkelmann: „Wann von der Kommission geprüfte Fälle öffentlich gemacht werden, entscheidet allein der Betroffene.“ Kommission und Landeskirche würden zudem direkt mit dem Betroffenen kommunizieren.

Das ist die Pestalozzi-Stiftung 1846 wurde die Pestalozzi-Stiftung in Hannover gegründet, seit 1904 hat sie ihren Sitz in Großburgwedel. Ziel der Stiftungsgründer war einst die Vermittlung von notleidenden Kindern in Pflegefamilien. Tausende Kinder lebten über die Jahrzehnte in den Stiftungsheimen. Pastor Hans-Georg Badenhop stand der Stiftung von 1960 bis 1984 vor – er hatte seinen Vater Pastor Johannes Badenhop abgelöst, der seit 1923 Vorsteher bei Pestalozzi war. Beide sind längst tot. Der Name Badenhop ist nicht nur in Burgwedel sehr bekannt: Der Bruder von Hans-Georg und Sohn von Johannes Badenhop ist Pastor Hartmut Badenhop, der von 1982 bis 1994 Landessuperintendent im Sprengel Hannover war und als allseits anerkannter Theologe gerade erst seinen 90. Geburtstag feiern konnte. 1984 hatte Pastor Andres Seifert den Vorstand der Pestalozzi-Stiftung vom nun beschuldigten Hans-Georg Badenhop übernommen – Seifert starb im vergangenen Jahr. Seit 2010 leitet Pastor Claus Fitschen die Stiftung. Die Jugendhilfe mit ihren verschiedenen Wohngruppen und Angeboten gibt es auch noch heute, doch die Stiftungsarbeit ist inzwischen sehr viel breiter aufgestellt. Die Förderschulen in Großburgwedel, Celle und Walsrode, der Kindergarten an der Pestalozzi-Straße, das Fachseminar zur Ausbildung von Erziehern in Großburgwedel sowie die vielen Behindertenwerkstätten und die Pestalozzi-Küche, die alle Kindergärten in der Stadt bekocht, sind nur ein Teil des großen Aufgabenbereichs, der sich in und aus Burgwedel heraus entwickelt hat. Für viele Burgwedeler steht Pestalozzi an erster Stelle für die Behindertenhilfe. Das liegt nicht zuletzt an den vielen Menschen, die in der Stiftung leben und arbeiten und das Stadtbild bereichern. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.pestalozzi-stiftung.de. car

Die Straßenumbenennung unterstützt Pestalozzi jetzt aber ausdrücklich, und die Aufarbeitung der Fälle sei laut Fitschen intern auch bereits passiert, es gebe eine genaue Dokumentation der gemeldeten Fälle. Wenn die Pestalozzi-Stiftung im nächsten Jahr ihr 175-jähriges Bestehen begehe, werde es eine neue Chronik geben – und diese werde laut Fitschen auch das dunkelste Kapitel der Stiftungsgeschichte nicht aussparen.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl