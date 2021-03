Burgwedel

Es ist der nächste kleine Baustein im Kampf gegen den Klimawandel: Noch im Frühjahr sollen Mitfahrbänke in Engensen, Großburgwedel und Thönse aufgestellt werden. Ziel ist es, die Zahl der Autofahrten zwischen den Ortschaften zu reduzieren. Damit beteiligen sich die drei Orte an einem Modellprojekt der Region Hannover. Und das soll erst der Anfang sein. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss sprach sich dafür aus zu prüfen, ob sich das System auf ganz Burgwedel ausweiten lässt.

Eine Plakette für die Autofahrer

Die Idee ist einfach: Autofahrer, die bereit sind, jemanden mitzunehmen, lassen sich bei der Stadt registrieren. Sie erhalten dann eine Plakette für ihr Auto. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, nimmt auf einer der gekennzeichneten Bänke Platz und wartet darauf, dass ein Autofahrer anhält und ihn mitnimmt. Mitfahrer müssen jedoch mindestens 18 Jahre alt sein.

Das Modell erinnert an die Rote-Punkt-Aktion Ende der Sechzigerjahre. Damals klebten Autofahrer rote Punkte an die Windschutzscheiben ihrer Privatautos und signalisierten damit, dass sie Leute mitnehmen würden. Damit sollte gegen Fahrpreiserhöhungen bei Bus und Bahn protestiert werden. In Hannover organisierte damals der Satiriker Dietrich Kittner die Aktion.

Ausweiten über die Grenzen Burgwedels hinaus

„Wir sehen in den Bänken ein Umweltschutzprojekt, aber vor allem auch eine Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Schließlich sind die Busse nur selten zwischen unseren Ortschaften unterwegs“, sagt Joachim Lücke (SPD), Ratsherr und stellvertretender Engenser Ortsbürgermeister. In seiner Ortschaft wird eine Bank an der Ramlinger Straße/Ecke Alter Postweg stehen. In Thönse wurde als Standort die Kapelle ausgewählt, in Großburgwedel das Blumenhaus Flora, Thönser Straße 2. Aber Lücke denkt schon weiter: „Bewährt sich die Mitfahrbank, sollte über eine Anbindung an Ortschaften außerhalb Burgwedels nachgedacht werden. Für Engensen würde sich da eine Verbindung nach Schillerslage anbieten.“

Weitere Standorte in der Diskussion Die Standorte für das Pilotprojekt der Mitfahrbänke in Engensen, Großburgwedel und Thönse stehen fest. Mittlerweile wird bereits an einer Ausweitung des Angebots gearbeitet. Als weitere Standorte schlagen die Interessengemeinschaft der Wirtschaftsunternehmen Burgwedel und die Bürgerstiftung folgende vor: Großburgwedel: Kleinburgwedeler Straße 4; Thönse: Lange Reihe 14; Engensen: Schillerslager Straße, Nähe Hastrastraße; Wettmar: Hauptstraße, Dorfplatz und Hauptstraße/Ecke Sonnenweg; Kleinburgwedel: Radenstraße/Ecke Brombeerkamp und Wallstraße, Nähe Feuerwehrhaus; Oldhorst: Oldhorst/Ecke Kurzer Kamp 2; Fuhrberg: Celler Straße/Ecke In der Wisch.

Sicherheitsbedenken gegen Mitfahrbänke

Doch nicht alle sind von den Mitfahrbänken begeistert. „Was passiert eigentlich, wenn jemand eine Mitfahrgelegenheit wahrnimmt und dann Opfer einer Straftat wird?“, fragt Jürgen Schodder (CDU). Auch die Polizei habe seinen Informationen nach ähnliche Bedenken angemeldet. Deshalb stimmte der Vorsitzende des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses wie seine Parteikollegen gegen die Ausweitung des Projekts. Allerdings wurden sie von allen anderen Parteien überstimmt.

Auch wenn sich die Mehrheit für ein flächendeckendes Angebot in Burgwedel ausgesprochen hat, in trockenen Tüchern ist das noch nicht. Die Stationen für die Mitfahrbänke im Rahmen des Modellprojekts finanziert die Region. Für alles Weitere ist dann die Stadtkasse gefragt. Da besteht noch Beratungsbedarf.

Von Thomas Oberdorfer