Engensen/Großburgwedel/Thönse

Hinsetzen, mitfahren und ankommen: Das ist das Prinzip der Mitfahrbank. Das Projekt von der Region Hannover und der Stadt Burgwedel ist jetzt im Ortsteil Thönse auch ganz offiziell an den Start gegangen. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann auf der Bank Platz nehmen. Autofahrer wiederum können anhalten und helfen. Im Stadtgebiet gibt es jetzt drei Stationen: in Engensen an der Ramlinger Straße Ecke Alter Postweg, in Großburgwedel an der Thönser Straße neben dem Blumengeschäft und vor der Kapelle an der Großburgwedeler Straße in Thönse. Die Stadt will das Pilotprojekt ein Jahr testen – und dann bei Bedarf auf andere Ortschaften ausweiten.

Blaues Gestell und helles Holz: So sehen die drei Mitfahrbänke im einheitlichen Design in Burgwedel aus. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Lesen Sie auch Mitfahrbänke im Test: Nur eine Autofahrerin hält an

Mitfahrbänke haben einheitliches Design

Damit die Mitfahrbänke einen Wiedererkennungswert haben, haben sie ein einheitliches Design. Auf einem blauen Gestell sind helle Holzlatten montiert. Daneben steht ein rundes, blau-weißes Schild. „Wir müssen sehen, wie das Projekt während der Pandemie angenommen wird“, sagte Wirtschaftsförderin Anja Hansch bei dem offiziellen Start. Entsprechend länger könne die Testphase in den drei Ortschaften dann laufen.

Bislang haben sich rund 30 Autofahrer für die Teilnahme an der Mitfahrbank im Rathaus angemeldet. Großburgwedels Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller (CDU) kündigte an, sich ebenfalls registrieren zu lassen. Die sogenannten Mitnehmer lassen sich erfassen, in dem sie einen Anmeldebogen mit persönlichen Daten ausfüllen. Im Gegenzug erhalten die Fahrer von der Verwaltung eine Art Parkscheibe, die sie gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe anbringen können. „Die Registrierung schafft Sicherheit für beide Seiten – sowohl für die Mitreisenden wie auch für die Fahrer“, sagte die Wirtschaftsförderin. Anmeldungen sind online auf www.burgwedel.de/buerger/mitfahrbank möglich sowie persönlich im Rathaus an der Fuhrberger Straße 4 in Großburgwedel.

Broschüren und Parkscheiben für Mitnehmer gibt es im Burgwedeler Rathaus. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Registrierung ist nicht zwingend notwendig

Hansch weist allerdings darauf hin, dass eine Anmeldung nicht zwingend notwendig sei. Autofahrer können auch ohne die Registrierung Menschen, die älter als 18 Jahre alt sind, etwa von Thönse nach Großburgwedel und auch zurück mitnehmen. „Es schafft aber eine zusätzliche Vertrauensbasis.“ Wichtig zu wissen: Die Stadt Burgwedel übernimmt keine Haftung. Über die Haftpflichtversicherung des Fahrzeughalters seien alle Insassen versichert, sagte Hansch.

Von Katerina Jarolim-Vormeier