Thönse

Daumen hoch und los geht die Fahrt: Mitfahrbänke könnten als Ergänzung zum öffentlichen Busverkehr für mehr Mobilität für Erwachsene in Thönse sorgen. Das wünscht sich der Ortsrat und sprach sich in seiner jüngsten Sitzung in der Turnhalle der Sonnenblumenschule nun für das Projekt der Region Hannover einstimmig aus. Auch der Ortsrat Engensen hatte bereits signalisiert, dass eine oder mehrere Bänke für die Ortschaft wünschenswert seien. Nach Einschätzung der Stadt gibt es auch in Kleinburgwedel Bedarf.

Wer auf einer Bank Platz nimmt, fährt mit

Die Mitfahrbänke richten sich an Erwachsene im Dorf, die ergänzend zum normalen Busverkehr eine Mitfahrgelegenheit suchen. Wer auf einer der Bänke Platz nimmt, signalisiert damit, dass er mitgenommen werden möchte. Fahrer, die Anhalter mitnehmen können, müssen sich bei der Region Hannover anmelden und erhalten im Gegenzug einen Aufkleber, den sie an die Windschutzscheibe kleben.

Der Ortsrat Thönse spricht sich in der Sporthalle der Sonnenblumenschule für die Mitfahrbänke aus. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Ortsrat befürwortet Mitfahrbänke

Alle Ortsratsmitglieder waren sich sofort einig, eine solche Mitfahrbank in Thönse aufstellen zu lassen und das Angebot zunächst mit einem Standort zu testen. Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr ( CDU) verkündete zugleich, dass er Menschen nach Großburgwedel sofort mitnehmen würde. „Den Weg fahre ich eh häufiger.“ Olaf Slaghekke ( Die Grünen) verglich das Angebot mit dem Trampen. „Die Leute fahren per Anhalter eine gewisse Strecke – beispielsweise zum Rathaus in Großburgwedel.“

Nicht ganz einig waren sich die Politiker über die Platzierung der Mitfahrbank. Ein Vorschlag von Slaghekke lautete, die Mitfahrgelegenheit direkt neben dem Wartehäuschen an der Bushaltestelle anzubieten. „Wenn sich keine Mitfahrgelegenheit bietet, können die Leute immer noch auf den Bus ausweichen.“ Andreas Krüger ( CDU) hingegen zog einen Platz etwa in der Nähe der Grundschule vor, damit das Angebot nicht mit dem Busverkehr verwechselt werde. Der Christdemokrat machte sich für eine Probephase stark. „Und wir beobachten, wie es angenommen wird.“

Das Projekt Mitfahrbänke ist nicht ganz neu. In Hemmingen und Laatzen stehen bereits seit 2019 jeweils drei, in Seelze sowie Springe jeweils zwei Bänke – und in vier Ortschaften der Gemeinde Uetze sowie in Lehrte machen die bunt gestalteten Sitzbänke auch schon Schule. Die Stadt Burgwedel kann jetzt unter Angabe der gewünschten Start- und Endpunkte den Antrag bei der Region stellen.

Region Hannover finanziert die Mitfahrbänke

Die Region Hannover finanziert die Mitfahrbänke. Sie sind in unterschiedlichen Farben gestaltet und weisen eine gut lesbare Beschilderung auf. Die Instandhaltung indes liegt künftig bei den jeweiligen Kommunen. Die Stadt Burgwedel begrüßt die Idee der Region. Sollte das Konzept auf dem Lande gut angenommen werden, kann sich die Verwaltung eine Erweiterung vorstellen. Aus Sicht der Stadt kommen am ehesten die Ortschaften Engensen, Thönse und Kleinburgwedel für eine Mitfahrbank infrage.

Mit der Pandemie könnte das Vorhaben jedoch ins Stocken geraten. Es bleibt abzuwarten, wer als Fahrer und auch Mitfahrer das Angebot überhaupt nutzen würde. Voraussetzung bleibt, dass alle Insassen einen Mund- und Nasenschutz tragen müssen, um sich nicht gegenseitig anzustecken.

Von Katerina Jarolim-Vormeier