Die Stadt Burgwedel hätte sich gern für das Modellprojekt der Region zu Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten beworben. Doch die Ortsratsmitglieder haben sich mehrheitlich dagegen entschieden. Bürgermeister Axel Düker ( SPD), der die gemeinsame Versammlung der Ortsräte Großburgwedel, Wettmar, Thönse und Engensen leitete, nahm es gelassen. „40 Straßen aus allen Kommunen können sich beteiligen. Da ist die Region vielleicht gar nicht traurig, wenn es ein paar Absagen gibt“, sagte Düker.

Großburgwedel verzichtet nach Straßensanierung auf Tempo 30

Großburgwedels Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller ( CDU) bestätigte diese Position. „Auf der Kleinburgwedeler und Thönser Straße wurde die Verkehrssicherheit durch den Umbau schon deutlich verbessert. Es besteht keine Notwendigkeit, eine Tempo-30-Zone testweise einzuführen“, sagte Fortmüller. Für die Mitglieder des Engenser Ortsrates kam eine durchgehende Temporeduzierung auf ihrer Ortsdurchfahrt auch nicht infrage.

Die Mehrheitsfraktion im Thönser Ortsrat bildet die CDU mit vier Personen. Diese sprachen sich ebenfalls gegen das Modell aus. „Vor der Schule haben wir schon Tempo 30. Für Kinder müssen wir was machen“, sagte Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr ( CDU). Der Fahrradschutzstreifen sowie Querungshilfen sorgten seiner Meinung nach dafür, dass der Verkehr ausreichend behindert werde und deshalb langsam fahren müsse. Obwohl er die Abstimmung verlor, wollte Olaf Slaghekke, das einzige Ortsratsmitglied der Grünen in Thönse dennoch betonen, dass er sehr für die Temporeduzierung gewesen sei.

CDU appelliert in Wettmar an Vernunft der Autofahrer

Ähnlich erging es Erwin Fette: Wettmars Grünen-Ortsbürgermeister sprach sich aufgrund einiger unübersichtlicher Stellen, beispielsweise am Gemeindezentrum der Kirche, das an einen Kurvenbereich grenzt, für Tempo 30 aus. Doch er hatte keine Mehrheit hinter sich. Michael Kranz von der CDU verwies auf die Straßenverkehrsordnung. „Es braucht keine zusätzlichen Schilder. Ich erwarte von jedem Autofahrer, dass er nur so schnell fährt, wie es die Verkehrssituation zulässt.“ Durch Fahrradstreifen und geparkte Autos sei ohnehin eine Verkehrsberuhigung eingetreten.

Und so wird sich die Stadt Burgwedel nicht bewerben. Die Region will das Modellprojekt Tempo 30 in verschiedenen Kommunen starten. Die Temporeduzierung gilt für eine bestimmte Zeit und wird dabei wissenschaftlich begleitet mit Blick auf die Frage, wie das langsamere Tempo sich auf Unfallzahlen, Lärm und Emissionen auswirkt. Die Region kann nur über Kreisstraßen befinden. Deshalb standen Fuhrberg und Oldhorst nicht zur Wahl. Dort führen Landesstraßen durch die Orte, über die das Land Niedersachsen entscheidet.

