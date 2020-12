Langenhagen/Wedemark/Burgwedel/Isernhagen

Aha und Remondis holen an Weihnachten und Neujahr keinen Müll ab. Wie beide Abfallentsorger mitteilen, verlegen sie die meisten Touren stattdessen auf frühere Termine – auch in Langenhagen, Burgwedel, Isernhagen und der Wedemark.

Wo Mülltonnen und -säcke normalerweise von Dienstag bis Freitag, 22. bis 25. Dezember, an der Straße stehen müssten, verschiebt sich die Abfuhr um je einen Tag nach vorn. Lediglich die Abfälle der Montagstour vom 21. Dezember holen Aha und Remondis bereits am Sonnabend, 19. Dezember, ab. Von Montag bis Donnerstag, 28. bis 31. Dezember, fahren die Müllwerker ihre Touren an den üblichen Tagen. Außerdem verschieben beide Entsorger die Abfuhr vom Neujahrsfreitag, 1. Januar, auf Sonnabend, 2. Januar.

Anzeige

Auch Deponien und Wertstoffhöfe bleiben geschlossen

Aha teilt außerdem mit, dass die Deponien und Wertstoffhöfe in der Region Heiligabend, Silvester sowie an den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr geschlossen bleiben. Die Service- und die Gebührenhotline sowie das Aha-Kundenbüro im Üstra-Kundenzentrum an der Karmarschstraße sind an diesen Tagen ebenfalls nicht besetzt.

Von Konstantin Klenke