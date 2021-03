Großburgwedel

Jedes Frühjahr gehen viele Großburgwedeler auf Tour und säubern den Ort. Organisiert wird die Müllsammelaktion seit Jahren von Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller. „Pandemiebedingt können wir das in diesem Jahr leider nicht wie gewohnt durchführen“, erklärt er. Aber: „Statt gemeinsam in einer großen Gruppe kann jetzt nur einzeln, in Zweierteams oder als Familie coronakonform gesammelt werden.“ Eine große Zusammenkunft am Ende der Aktion wird es allerdings nicht geben.

Dennoch hofft Fortmüller auf eine rege Beteiligung. Wer mitmachen möchte, kann sich unter Telefon (01 71) 3 11 27 10 direkt an ihn wenden. Müllsäcke, aber auch Greifzangen und Handschuhe können beim Ortsbürgermeister abgeholt werden. Außerdem nimmt Fortmüller die gefüllten Mülltüten wieder entgegen.

Gesammelt werden kann ab sofort bis zum 31. März.

Von Thomas Oberdorfer