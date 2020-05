Wettmar

Seit Wochen werden immer wieder Jägerhochsitze im Bereich von Isernhagen beschädigt. Nun war erstmals ein Hochsitz in Wettmar betroffen. Unbekannte beschädigten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen das Geländer der Hochsitzkanzel. Die befindet am Alten Damm.

Ob diese Tat mit denen in Isernhagen in Verbindung steht, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Bislang konnte sie die Sachbeschädigungen in Isernhagen noch nicht aufklären. Die Beamten bitten Zeugen, ihre Beobachtungen unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Anzeige

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Weitere HAZ+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer