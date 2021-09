Burgwedel/Isernhagen

Der Nabu Burgwedel und Isernhagen bietet für Sonntag, 19. September, wieder seine beliebte Pilzexkursion an. Neben Pflanzen und Tieren nimmt der Pilz eine Sonderstellung im Ökosystem ein. Pilze zu erkennen, fordert den Einsatz aller Sinne: Form und Farbe, Geruch, Konsistenz, Geschmack und sogar der „Knacklaut“ mancher Pilzstiele sind Merkmale, die bei der Bestimmung zu beachten sind.

Pilzexperte gibt Tipps – keine Verkostung

Pilzexperte Eike Heinemann wird eine kurze Einführung zur Rolle der Pilze im Ökosystem bieten und während der Exkursion allerhand Wissenswertes über die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefundenen Pilze erzählen. Im Gegensatz zu früheren Jahren plant der Nabu im Anschluss an die Exkursion aber keine gemeinsame Verkostung.

25 Personen können bei der Pilzexkursion des Nabu mit dabei sein

Treffpunkt ist am Sonntag auf dem Domfrontplatz in Großburgwedel um 9.30 Uhr. Die Rückkehr ist für 13 Uhr geplant. Von dort aus geht es in den Wald. Wer mitmachen möchte, sollte festes Schuhwerk, ein Körbchen und wenn vorhanden, ein Pilzmesser dabei haben. Maximal 25 Personen können dabei sein. Die Teilnahme kostet 5 Euro, Kinder unter 14 Jahren sind vom Nabu eingeladen. Anmeldungen sind möglich unter Telefon (0151) 64586801 sowie per E-Mail an mail@nabu-burgwedel.de.

Von Carina Bahl