Großburgwedel

Vögel beobachten oder sich den Schlauchturm einmal genauer ansehen: Der Naturschutzbund Burgwedel und Isernhagen ( Nabu) wollte auch in diesem Jahr wieder Interessierten sein Vogelschutzgehölz in Großburgwedel zeigen. Doch die Türen des gut 1,5 Hektar großen Geländes bleiben weiter geschlossen. Nachdem bereits der Termin Ende Juni mit Rücksicht auf die am Gelände brütende Rohrweihe abgesagt wurde, fällt nun auch der Nachholtermin für Sonntag, 26. Juli, aus. Aufgrund der zurzeit geltenden Corona-Regeln sei es dem Verein nicht möglich, Führungen über das Gelände an der Fuhrberger Straße zu organisieren, teilte der Vorstand mit.

Vogelschutzgehölz bietet große Artenvielfalt

Dabei gäbe es auf dem umzäunten Areal mit seinen Wald-, Feucht- und Teichflächen einiges zu entdecken. Nicht nur verschiedene Vogelarten wie Meise, Baumläufer und Kleiber fühlen sich dort wohl. Während sich im Teich viele Amphibien tummeln, sind auf dem weiteren Gelände mit etwas Glück auch Dachse und Marderhunde zu sehen. Ein Blickfang ist zudem die blühende Streuobstwiese.

Interessierten bleibt dieses Naturerlebnis aber vermutlich in diesem Jahr vorenthalten. „Einen weiteren Ersatztermin wird es wahrscheinlich nicht geben“, sagt der Nabu-Vorsitzende Christian Dulce. „Im Herbst können wir dann einfach nicht mehr viel zeigen.“ Interne Pläne für die kommende Zeit hat der Nabu aber dennoch. „Wir wollen im Herbst den Schlauchturm neu streichen und einige Bretter austauschen.“ Bereits seit 1973 steht der Turm dort unverändert. „Jetzt muss etwas passieren.“ Untätig waren die Nabu-Mitglieder bis jetzt aber nicht. Bereits Anfang des Jahres haben sie die Nistkästen gesäubert und im Frühjahr dann die Sandhänge freigeschnitten. Für Besucher wäre demnach eigentlich alles vorbereitet gewesen.

Von Lisa Höfel