Großburgwedel

Das große Sammeln hat begonnen: Allerorts sind dieser Tage wieder Menschen im Wald und auf Wiesen unterwegs, um Pilze suchen. Wer plant, diese hinterher auch zu essen, sollte sich aber auskennen. Für jeden, der das nicht von sich behaupten kann, bietet der Nabu für Burgwedel und Isernhagen auch in diesem Jahr eine Pilzexkursion an.

Wanderung, aber kein gemeinsames Kochen

Am Sonntag, 27. September, können Interessierte dafür um 9.30 Uhr auf den Domfrontplatz in Großburgwedel kommen. Von dort geht es im eigenen Auto in den Wald. Der Nabu plant einen kleinen Streifzug durchs Gelände. Pilzexperte Eike Heinemann hilft den Pilzsammlern dabei, ihre Fundstücke zu bestimmen. Das sonst im Anschluss übliche gemeinsame Kochen und Essen der Pilze muss aufgrund der Corona-Regelungen allerdings entfallen – dafür muss dann jeder in die eigene Küche entschwinden.

Die Exkursion kostet für jeden Teilnehmer 5 Euro. Zudem ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Ende der Exkursion ist für 13 Uhr geplant, teilt der Nabu mit.

Von Carina Bahl