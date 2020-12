Großburgwedel

Der E-Mail-Eingang vom Burgwedeler Tafel-Chef Gerd Duckstein ist in den vergangenen Wochen gut gefüllt gewesen. Immer wieder wollten ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hilfsangebots von ihm wissen, wann sie die Bedürftigen im Ort wieder versorgen können. Zu Beginn der zweiten Welle der Corona-Pandemie hatte die Tafel ihr Angebot eingestellt. Nun geht es los. Am Mittwoch, 9. Dezember, wird erstmals seit Ende Oktober wieder Essen ausgegeben.

Tafel schafft FFP2-Masken für Mitarbeiter an

„Viele unserer Helfer sind schon älter und gehören zur Risikogruppe“, sagt Duckstein. „Darum mussten wir unsere Hilfe einstellen.“ Die Zeit nutzte der Verein, um sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten. So wurden beispielsweise FFP2-Masken für die Helfer angeschafft. Aber einen Neustart wagte der Verein dennoch lange nicht. „Wir konnten nicht riskieren, dass sich jemand mit dem Virus infiziert“, sagt der Tafel-Chef.

Schon seit Längerem beobachtete er darum die täglichen Meldungen mit der Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Erkrankungen. Die ist für Burgwedel in der vergangenen Woche unter einer Wert von zehn gefallen. „So niedrig wie im Sommer“, sagt Duckstein erfreut. Doch nicht nur der Wert für Burgwedel interessiert den Vorsitzenden. Einen Blick wirft er auch immer auf die Zahlen für die Wedemark, die mittlerweile ebenfalls niedrig sind. „Der richtige Zeitpunkt für uns, um wieder zu starten.“

20 Läden geben Waren für die Tafel

Der Tafel-Chef hatte die Entwicklung in den beiden Orten im Blick, da der Verein neben Waren aus Großburgwedel auch einiges aus Mellendorf bekommt. Nun steuern die Transporter am Montag, 7. Dezember, erstmals wieder rund 20 Läden in den beiden Ortschaften an. „Darüber, dass es wieder losgeht, freuen sich auch die Lebensmittelhändler“, sagt Duckstein. „Sie haben in den vergangenen Wochen teilweise Essen wegwerfen müssen. Das machen die auch nicht gern.“

Rund 1,5 Tonnen Lebensmittel werden die beiden Fahrzeuge am Montag wieder ankarren. Bis Mittwoch müssen diese dann von rund 20 Helfern sortiert und für die Ausgabe vorbereitet werden. Die erfolgt dann wie gewohnt am Mittwoch ab 11.30 Uhr im Tafelladen an der Gartenstraße 8 in Großburgwedel.

Süße Spende vom Rotary Club

Nicht mehr sortiert werden muss eine Sonderlieferung des Rotary Clubs Langenhagen/Wedemark. Der hat Duckstein kurzfristig zu einer kleinen Einkaufstour ins Bahlsen Outlet nach Langenhagen eingeladen. Zwei prall gefüllte Einkaufswagen mit weihnachtlichen Leckereien packte der Tafel-Chef dort ein – im Wert von 500 Euro. Die Rechnung zahlte der Rotary Club. „Das ist eine schöne Sache“, sagt Duckstein erfreut. „Wir werden die Kekse und die anderen Naschereien noch vor Weihnachten verteilen. Vielleicht können wir auf diesem Weg ein wenig weihnachtliche Stimmung auch zu den Menschen bringen, die wir unterstützen.“

Das sind derzeit rund 200 Personen aus 40 bis 50 Haushalten. „Darunter sind Großfamilien mit fünf oder sechs Kindern. Die brauchen einfach unsere Hilfe“, erklärt Duckstein. Bis Mittwoch hat er noch einiges zu tun. Und wieder spielt dabei das E-Mail-Programm auf seinem Rechner eine wichtige Rolle: Duckstein informiert die Bedürftigen, dass es mit der Lebensmittelausgabe wieder losgeht.

Von Thomas Oberdorfer