Wedemark

Das Rennen um die Nachfolge der SPD-Bundestagsabgeordneten Caren Marks ist eröffnet: Überraschend hat jetzt Rebecca Schamber aus Neustadt ihren Hut für die Kandidatur im nördlichen Umlandwahlkreis in den Ring geworfen.

Schamber, neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Wedemark, ist bereits seit sechs Jahren Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro von Caren Marks in Berlin. In die Kommunalpolitik kam sie über das Mentoring-Programm der SPD zur Stärkung der Frauen in der Politik. Kommunalpolitische Erfahrungen sammelte Schamber, die von 1990 bis 2017 in der Wedemark wohnte, von 2011 bis 2017 im dortigen Gemeinderat: Sie übernahm die Aufgaben der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden und war stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde.

Weil sie mit ihrer Familie vor drei Jahren nach Borstel ( Neustadt am Rübenberge) zog, musste Schamber ihr Ratsmandat aufgeben, blieb aber weiter im Ortsvorstand der SPD Wedemark. Obwohl sie nicht mehr in der Wedemark lebe, wolle sie hier in „ihrer Truppe“ im Ortsverein weiter kämpfen, sagte Schamber. Die SPD Wedemark sei ihre politische Geburtsstätte.

Rückenwind für ihre Kandidatur um ein Bundestagsmandat bekommt Schamber aus der Wedemark: Der SPD-Vorstand im Ortsverein habe ihre Bewerbung befürwortet, erklärte sie am Donnerstag. Kurz zuvor war die 44-Jährige einstimmig zur neuen Ortsvereinschefin gewählt worden – als Nachfolgerin von Caren Marks.

Marks, die den Wahlkreis 43 mit seinen acht Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Wedemark, Garbsen, Neustadt und Wunstorf vertritt, will 2021 nicht mehr bei der Bundestagswahl antreten. Die SPD-Politikerin hatte ihn seit 2002 dreimal in Folge direkt gewonnen, zog aber bei den vergangenen beiden Wahlgängen jeweils gegen den Christdemokraten Hendrik Hoppenstedt den Kürzeren und kam über ihren Listenplatz nach Berlin.

Von Ursula Kallenbach