Burgwedel

Um kurz nach 18 Uhr konnte Sprengmeister Marcus Rausch bereits Entwarnung geben: „Wir haben einen Bombenzerscheller gefunden und bergen können“, sagte er. Das bedeute, dass man eine Bombe gefunden habe, die bei dem Aufprall auf dem Boden zerschellt war, ohne dass ihr Zünder ausgelöst hatte.

Knapp 22 Kilogramm Sprengstoff

Die dazugehörigen 22 Kilogramm Sprengstoff konnten Rausch und sein Team entfernen. Sie wurden noch am Freitagabend nach Munster abtransportiert. „Dort wird es in einer Bunkeranlage gelagert und dann im Ofen verbrannt“, erklärte Rausch. Die Bombenräumung endete damit sogar 45 Minuten früher, als die Rettungskräfte erwartet hattet. Man war zunächst von 19 Uhr ausgegangen.

Die Organisatorin des Einsatzes, Andrea Stroker, lies sich den Bombenfund vor dessen Abtransport zeigen. Sie sei sehr zufrieden, nicht nur mit dem Ausgang des Einsatzes, sondern auch mit dessen Vorbereitung. „Wir haben Glück, dass weder die Autobahn, die Bahnstrecke, Landesstraße noch Wohngebiete vom Sicherungsradius betroffen sind“, sagte Stroker. Sie lobte zudem die Zusammenarbeit der örtlichen Rettungskräfte, der betroffenen Firmen und den Kampfmittelexperten. „Die Abstimmung, Vorbereitung und Zusammenarbeit hat hervorragend funktioniert, insbesondere durch den erfahrenen Sprengmeister, Herrn Rausch.“

Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich im Gewerbegebiet VIII ab. Quelle: Samantha Franson

Auch dieser zeigte sich nach dem Einsatz, der einer der kürzeren in seiner Karriere als Sprengmeister in der Region gewesen sein muss, erleichtert: „Ohne Knall ist immer besser.“

Eigentlich wären an diesem Freitag bis 22.30 Uhr die Fahrzeuge auf dem Gelände des Fiege Logistikzentrums in Großburgwedel ein und ausgefahren. Jetzt ist es kurz vor 16 Uhr und Thomas Prinz, der operative Leiter des Logistikzentrums in Großburgwedel, hat schon so gut wie alle seiner 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Wochenende geschickt. Ihre Namen stehen auf einer Liste, die Prinz auf einem Klappbrett befestigt hat, neben den Namen sind kleine Häkchen. Etwa 100 der Mitarbeiter und Mitarbeiterinne habe man heute von vorneherein frei gegeben - sie hätten in der Spätschicht arbeiten müssen, erklärt Fiege. Und diese macht wenig Sinn, wenn der Betrieb ruhen muss, weil in Sichtweite des Logistikzentrums auf einem Feld ein verdächtiges Objekt gefunden wurde und der Kampfmittelbeseitigungsdienst anrückt.

Größter Einsatz seit Jahrzehnten

Das Gewerbegebiet VIII bei Rossmann und Fiege in Großburgwedel soll erweitert werden. Bei bauvorbereitenden Arbeiten entdeckte man drei verdächtige Objekte auf dem Gelände. Und weil bei einem nicht mit Sicherheit geklärt werden konnte, ob es sich nicht doch um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelte, hatte Burgwedel am Freitag seinen ersten Bombeneinsatz in dieser Größenordnung seit Jahrzehnten.

„Seitdem ich das Ordnungs- und Sozialamt leite, hatten wir so etwas noch nie“, sagt Stroker. Im Amt ist sie seit 1991. Dass am Rande des Gebiets ein Blindgänger liegen könnte, wusste die Stadt seit einigen Tagen. Auf Wunsch der Firma Fiege habe man den Räumungstermin auf diesen Abend legen können, teilte Stroker mit.

Rossmann und Fiege räumen Gebäude

Nicht nur auf dem Fiege-Gelände war es am Freitagnachmittag ungewohnt leer, auch in der benachbarten Rossmann-Zentrale mussten die Mitarbeiter das Gelände verlassen. Das Unternehmen hatte bereits im Vorfeld verkündet, dass Szenarien wie Räumungen des Gebäudes vorbereitet seien. Zudem sei nur wenig Personal im Gebäude und es sei Urlaubszeit. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Evakuierung betroffen sein würden, könne man daher nicht genau beziffern, teilte Rossmann mit.

"Wir sagen den Lastwagen, wohin sie fahren müssen": Thomas Weber und Natalie Kujat vor Rossmann. Quelle: Nadine Wolter

Vor der Einfahrt hielten zunächst Thomas Weber und Natalie Kujat in orangenen Warnwesten die Stellung. „Wir müssen die Lastwagen, die außerplanmäßig kommen, ins Industriegebiet weiterschicken“, sagte Weber. Eigentlich arbeiten beide im Wareneingang. „Jetzt mal ein bisschen hier draußen zu stehen ist doch ganz nett“, sagte Weber. Auch Prinz von der Fiege-Niederlassung zeigte sich trotz Ausfall der Spätschicht gelassen, man habe vorgeplant. „Dafür sind wir ja Logistiker, damit wir solche Spitzen abfangen.“

Polizei und Feuerwehr sichern Gebiet

Um 17 Uhr verließ dann allerdings auch Prinz seinen Posten. Das Gelände war geräumt und von der Burgwedeler Feuerwehr gesichert worden, die Polizei sperrte die Zugänge zum Gefahrengebiet, das einen Sicherheitsradius von 300 Metern hatte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit Sprengmeister Rausch begann mit seiner Arbeit.

Diese Teile des Blindgängers konnten Rausch und sein Team bergen. Quelle: Samantha Franson

Von Nadine Wolter