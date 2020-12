Burgwedel

Wenn man Andreas Schipper fragt, was sich durch Corona an seiner Arbeit geändert hat, antwortet er so wie viele Menschen: „Eigentlich alles.“ Er ist aber näher dran an der Pandemie als andere, denn er und seine Kolleginnen und Kollegen haben in ihrem Alltag häufig Kontakt mit Infizierten. Schipper ist Leiter des Rettungsbezirks Los 1 des Deutschen Roten Kreuz ( DRK). Dazu gehören die Wachen in Großburgwedel, Altwarmbüchen und Wedemark.

Treffen im Gartenpavillon

Schon das Interview findet anders statt, als es noch vor einem Jahr möglich gewesen wäre. Und zwar nicht in der Rettungswache Großburgwedel, sondern daneben. Dort stehen seit kurzem ein großer Tisch, Bänke und Hocker aus Granit, überdacht von einem Gartenpavillon. „Hier an der frischen Luft und auf Abstand können wir in Pausen wenigstens ein bisschen zusammensitzen“, sagt Schipper. Das sei gerade jetzt wichtig, um das Teamgefühl aufrechtzuerhalten, das den Beruf auszeichne. Gestiftet wurde die neue Sitzecke vom langjährigen Notarzt Klaus Lüttje, der im Frühjahr verstorben ist.

Anzeige

Im Inneren der Wache sind die Kontakte des Personals auf das Mindeste reduziert. Überall herrscht Maskenpflicht, auch vorn im Rettungswagen. „Wir versuchen alles, um einen Ausbruch hier zu verhindern“, sagt Schipper. „Die Rettungswagen kann man nicht stilllegen, wir müssen auf jeden Fall einsatzbereit bleiben.“

Corona-Checkliste bei jedem Einsatz

Seit März steht am Anfang jedes Rettungseinsatzes die Frage: Coronaverdacht oder nicht? Um das Risiko zu bestimmen, haben die Sanitäter eine Checkliste mit drei Punkten: Hat die Person Fieber? Hat sie sonstige Grippesymptome? Oder hatte sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person?

Wenn einer der drei Punkte erfüllt ist, ergreifen die Sanitäterinnen und Sanitäter besondere Schutzmaßnahmen. „Dann müssen sie Schutzanzüge anziehen und FFP3- statt FFP2-Masken“, sagt Schipper. Sofern möglich, werde den Patienten außerdem ein Mundschutz angelegt. Die vorgeschriebenen Verfahrensweisen werden durch die Region Hannover immer wieder aktualisiert.

Neue Sitzecke an der frischen Luft: Hier können Andreas Schipper und Mitglieder seines Teams auch unter Coronabedingungen mal zusammen Pause machen. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Zu der neuen Arbeitsweise gehört auch, dass die Besatzung den Innenraum des Rettungswagens nach jedem Transport eines Corona-Verdachtsfalls desinfiziert. Danach müssen sie sich selbst waschen und umziehen. Insgesamt dauert das etwa 45 Minuten. Das summiert sich, denn die Wachen des Rettungsbezirks fahren laut Schipper derzeit pro Tag im Schnitt etwa fünf Corona-Einsätze.

Drei infizierte Kollegen

Zu dem erhöhten Arbeitsaufwand kommt die erhöhte psychische Belastung, der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt zu sein. „Es gibt natürlich auch Fahrten, wo wir erstmal keinen Corona-Verdacht hatten, die Person im Nachhinein dann aber positiv getestet wurde. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen“, sagt Schipper.

Einen großen Ausbruch gab es in den Rettungswachen bisher zum Glück nicht, ganz spurlos geht Corona aber auch an den Sanitätern nicht vorbei. Insgesamt drei Kollegen hätten sich bisher infiziert, sagt Schipper. Wo die sich angesteckt haben, wisse man nicht. „Es ist aber wahrscheinlich, dass das eher im Privatbereich passiert ist, weil wir im Umgang mit Patienten sehr gut geschützt sind.“ Routinemäßig getestet werden die Einsatzkräfte bisher nicht. „Das wird aber sicher bald kommen“, sagt Schipper.

Trotz allem beschreibt Andreas Schipper die Stimmung im Team als gut: „Wir kennen jetzt die Spielregeln, sind auf den neuen Alltag eingestellt. In der ersten Welle war das noch etwas anderes.“ Er geht davon aus, dass sich an der derzeitigen Situation bis mindestens März nicht viel ändert und die Infektionszahlen auf einem hohen Niveau bleiben werden. „Wir müssen das noch ein paar Monate durchhalten“, sagt er.

Von Yannick von Eisenhart Rothe