Hannover/Langenhagen

Bahnt sich eine Lösung im jahrzehntelangen Streit um den nächtlichen Fluglärm in Hannover an? Die CDU-Landtagsfraktion will das Thema neu aufrollen. Angesichts der Umwelt- und der Lärmbelastungen durch den Flughafen in Langenhagen stelle sich die Frage, ob man nicht mehr Flüge auf die Tagzeiten verlagern sollte, sagt Fraktionschef Dirk Toeppfer im HAZ-Interview. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPD plant die CDU für den Montag, 21. Juni, eine große Anhörung, bei der sowohl Fluglärmgegner wie auch das federführende Wirtschaftsministerium die Positionen austauschen sollen.

Nachtflüge in Hannover-Langenhagen sind Streitthema

Ziel der beiden Regierungsfraktionen ist es, ein Gutachten in Auftrag zu geben, das die wirtschaftliche Rolle der Nachtflüge untersucht, aber später nicht wieder von einer der Seiten angezweifelt wird.

Toepffer sagt im HAZ-Interview, es gebe einerseits die berechtigte Forderung, den Flughafen wirtschaftlich zu betreiben, aber andererseits „die ebenso verständliche Forderung, dass man künftig nicht mehr wie früher so übermäßig hastig durch die Gegend fliegt“. Angesichts vieler Anliegerklagen über den zunehmenden Nachtflugverkehr müsse die Politik das Thema neu diskutieren.

Nachtflugregelung wurde erst 2020 verlängert

Land und Stadt Hannover halten 70 Prozent der Anteile am Flughafen, der Rest gehört dem privaten Finanzinvestor Icon. Die hannoversche Nachtflugregelung ist gegen den Protest etlicher Initiativen erst im vergangenen Jahr für weitere zehn Jahre verlängert worden, ohne dass starke Einschränkungen vorgenommen wurden. Nur besonders laute Maschinen dürfen nachts nicht mehr starten und landen – von denen sind aber ohnehin kaum noch welche in der Luft.

In der Menge aber hat der Nachtflugverkehr massiv zugenommen. 2004 zählte der Airport 85.459 Flugbewegungen, davon 10.713 Nachtflüge. 2019, im letzten Jahr vor der Corona-Krise, waren es insgesamt nur noch 77.008 Flugbewegungen, davon aber 15.655 in der Nacht. Die Zahl der Passagiere stieg im gleichen Zeitraum um gut eine Million auf 6,3 Millionen – die Flugzeuge wurden also größer.

CDU-Politiker Toepffer weist darauf hin, dass die sehr liberale Nachtflugregelung in Hannover nach dem Krieg geschaffen wurde, um die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können. „Nur fliegen heute keine Rosinenbomber nach Berlin, sondern sehr günstige Flüge nach Antalya“, sagt Toepffer: „Und das in der Nachtzeit, was eigentlich nicht sein müsste.“

Nachtflugregelung ist ein Standortvorteil für Hannover

Tatsächlich ist die Nachtflugregelung ein echter Standortvorteil für den Flughafen und lukrativ für die Fluggesellschaften. Jede in Hannover stationierte Maschine schafft mindestens eine Hin-/Rück-Verbindung mit dem Mittelmeerraum mehr als von anderen Flughäfen aus, wo die Maschinen nachts am Boden bleiben müssen.

Der Flughafen war in der Pandemie in wirtschaftliche Probleme geraten. 2020 hatte er nur 1,45 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Rückgang um 77 Prozent. Die drei Anteilseigner bürgen deshalb für einen staatlichen Kfw-Kredit über bis zu 60-Millionen Euro. Inzwischen fliegen wieder Flugzeuge von Langenhagen aus, aber das Vorkrisenniveau ist noch nicht erreicht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Nachtflüge sind nicht systemrelevant“

„Die Nachtflüge sind nicht systemrelevant“, sagt Dieter Poppe von der Initiative Besser ohne Nachtflüge – Hannover-Airport (Bon-Ha). Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Versorgung auch ohne Nachtflüge funktioniere. Für billige Ferienflugverbindungen aber die Nachtruhe der Anlieger zu stören sei nicht akzeptabel: „Wir begrüßen es, dass das Thema neu diskutiert werden soll.“

Auf Wunsch der Landtagsfraktionen von CDU und SPD sollen an der Anhörung auch Vertreter der Fluggesellschaften, der Betriebsräte, der Fluglärmkommission und der Stadt Hannover als Anteilseignerin mitwirken. Toepffer sagt, es gehe nicht darum, den Menschen das Fliegen zu verbieten. „Aber wir wollen darüber diskutieren, wo und wann man eine Grenze ziehen kann.“ Für Toepffer ist das Fluglärmthema ein Baustein der Strategie, die CDU in Niedersachsen großstädtischer aufzustellen. Dazu zählen etwa auch Tierwohl und Klimaschutz, wie er im Interview sagt.

Von Michael B. Berger und Conrad von Meding