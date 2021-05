Neubauprojekt in Engensen: Zwölf Mietwohnungen entstehen am Ackerdamm

Engensen

Der Keller ist bereits auszumachen: Am Ackerdamm in Engensen entstehen derzeit auf dem Platz eines ehemaligen Wildgeheges zwei Mehrfamilienhäuser. Auftraggeber des Projekts sind Maximilian Laue und Ruth Wothe, die als Selbstständige in der Immobilienbranche tätig sind und mit dem Ackerdamm nun ihr erstes eigenes Projekt entwickeln.

Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen

Bis zum Spätsommer 2022 sollen dort zwei Häuser mit insgesamt zwölf Wohnungen gebaut werden. Die Hälfte davon wird barrierefrei sein, zwei weitere sind rollstuhlgerecht. Zwischen 70 uns 140 Quadratmetern sollen die Einheiten groß werden und jeweils aus zwei bis vier Zimmern bestehen.

Der Umriss des größeren der zwei Häuser ist schon zu erkennen. Wo der Sandhügel sich auftürmt, soll Haus Nummer zwei entstehen. Quelle: Inga Schönfeldt

Das größere der beiden Häuser verfügt über das schon erkennbare Kellergeschoss. „Sobald der Keller fertig ist, wird mit dem zweiten Haus begonnen“, sagt Laue und deutet auf den großen Sandhaufen am Ende des Grundstücks. Ins zweite Haus passen vier Wohnungen – dort ist kein Keller vorgesehen.

Das Gebiet am Ackerdamm ist nicht das einzige Bauprojekt in Engensen. Östlich der Schillerslager Straße sollen 22 Baugrundstücke für Wohnhäuser auf einer Fläche von etwa 26.000 Quadratmetern entwickelt werden. Allerdings: Vor dem Baubeginn muss das kommunale Bauland erst einmal vermarktet werden. Bis es soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Die Kommunalpolitiker wollen vorab die Vergaberichtlinien für neues Bauland überarbeiten.

Ladestationen für E-Autos

Wie erschwinglich die Wohnungen am Engenser Ackerdamm sein werden, ist derweil offen. Fest steht lediglich, dass es sich bei dem Neubauprojekt nicht um geförderten Wohnungsbau handelt. „Um die Mietpreise festzulegen, ist es noch zu früh“, sagt Laue. Mit der Vermarktung der Wohnungen will das Ehepaar allmählich beginnen. Noch seien keine Wohnungen vergeben. „Wir haben keine spezifische Zielgruppe vor Augen und deswegen auf unterschiedliche Größen der Wohnungen geachtet“, sagt Ruth Wothe.

Diese sollen modernen Ansprüchen genügen. „Alle Wohnungen werden Bäder mit Tageslicht, eine Terrasse, einen Balkon oder eine Dachterrasse haben“, sagt Maximilian Laue. Im Keller soll es Steckdosen für E-Bikes geben. 24 Autostellplätze sind eingeplant – an manchen davon werden unter einem Carport Wallboxen für Elektroautos angebracht. „Es ist abhängig vom Netzbetreiber und davon, wie groß der Bedarf ist, wie viele Boxen installiert werden“, erklärt Laue.

So soll das Neubauprojekt in Engensen nach Fertigstellung aussehen. Quelle: Visualisierung: RHR Planungsgesellschaft

Entscheidung für den Ort fiel bewusst

Noch ist vieles offen und flexibel – die Entscheidung für das 3000 Quadratmeter große Grundstück haben die beiden vor vier Jahren jedoch ganz bewusst gefällt. Angrenzend an das Grundstück wohnen Familienmitglieder von Laue. Zudem ist er in Engensen aufgewachsen und kennt die Baufläche somit schon mehrere Jahrzehnte. Auch beruflich hat sich das Paar in dem Ort niedergelassen. „Wir haben hier unseren Lebensmittelpunkt und wollen, dass es für alle Beteiligten schön wird“, sagt Wothe. Dem Paar ist es deswegen auch wichtig, regionale Baufirmen zu beauftragen.

Die große Unbekannte bei dem Projekt bleibt der Preis. Denn: Auch zu den kalkulierten Baukosten wollte sich das Paar nicht äußern.

Von Inga Schönfeldt