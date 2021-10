Großburgwedel

„Schade, dass es hier keinen Kaffee gibt“: Das dachte Faez Jusif schon oft, wenn er am Bahnhof in Großburgwedel auf seine Bahn wartete. Statt sich zu beschweren, entschied sich der 43-Jährige kurzerhand, selbst für die Lösung zu sorgen. An diesem Donnerstag eröffnet Jusif seinen eigenen Kiosk direkt an der Bahnhofstraße gegenüber der Gleise – und will vor allem Pendlerinnen und Pendler damit glücklich machen.

Der letzte Kiosk am Bahnhof musste 2015 schließen: Die dafür errichtete Holzhütte, aus der Kaffee, Bockwurst und anderes verkauft worden waren, hatte keine Baugenehmigung. Die Region als Bauaufsichtsbehörde verfügte schließlich den Abriss – zum Bedauern zahlreicher Pendler.

Kiosk bietet auch arabische Spezialitäten und Salate an

Chips, Kaugummi, Zeitschriften, Zeitungen und Zigaretten – diese Grundausstattung eines jeden Kiosk fehlt auch bei Jusif jetzt nicht. Fast alles ist fertig für den großen Eröffnungstag, den der Kioskbetreiber mit ein paar Rabatten für seine ersten Kunden feiern will. Die weitere Auswahl in seinen Regalen hebt sich jedoch von einem handelsüblichen Kiosk durchaus ab: Sonnenblumenkerne zum Naschen und arabische Spezialitäten etwa stehen zum Verkauf bereit.

Ein ordentliches Frühstück will er mit seinen belegten Brötchen samt Kaffee bieten – oder heißer Schokolade oder Tee. Und auch kleine Salate für den kleinen Hunger plant er als Snackangebot für den Mittag.

In Regalen des Kiosks stehen einige arabische Spezialitäten. Quelle: Max Baumgart

Bereits Erfahrung in der Selbstständigkeit

„Von heute auf morgen geht so etwas nicht“, sagt Jusif mit Blick auf die lange Vorbereitungszeit für den neuen Laden. Der Kioskbesitzer gibt sich bescheiden. Er weiß, dass es viel Arbeit und Zeit brauchen wird, um das Angebot in Burgwedel zu etablieren. Die günstige Lage direkt am Bahnhof sollte ihm dabei aber in die Karten spielen.

Die Neugier der Burgwedlerinnen und Burgwedler hat der 43-Jährige jedenfalls schon geweckt. „Ein paar Leute haben schon bei mir geklingelt und mich nach dem Kiosk gefragt“, erzählt Jusif. Er habe viel positive Rückmeldung erhalten: „Viele finden das gut.“ Das stimme optimistisch.

Jusif ist derweil kein Neuling in der Branche und auch in Burgwedel nicht ganz unbekannt. Seit 2012 hatte er das Star Bistro an der Hannoverschen Straße gegenüber vom Penny-Markt in Großburgwedel betrieben. Dieses Geschäft musste er jedoch aufgeben. Die Miete sei ihm zu hoch geworden und die Arbeitszeiten zu lang. „Manchmal habe ich von früh morgens bis 2 Uhr nachts gearbeitet“, erinnert er sich. Das sei auf Dauer zu belastend gewesen. Im eigenen Kiosk soll sich das ändern. Das Haus gegenüber des Bahnhofs besitzt er nun seit drei Jahren. Zusammen mit seiner Frau und der Familie will er den Kiosk darin betreiben. „Am Anfang war die Selbstständigkeit schwer, aber man lernt mit der Zeit“, sagt er.

Kiosk sollte eigentlich schon 2020 öffnen

Eigentlich hatte Jusif schon für 2020 das Gewerbe angemeldet. Die Regale waren gefüllt, und die Einrichtung war fertig. Doch die Corona-Pandemie habe ihm den Mut genommen – das weitverbreitete Homeoffice hatte sehr viel weniger Menschen an den Bahnhof gelockt als sonst. „Ich habe so etwas nicht erwartet“, gesteht Jusif rückblickend. Er harrte aus, bis sich die Pandemiesituation verbesserte – auch wenn das bedeutete, zahlreiche Waren entsorgen zu müssen, weil das Haltbarkeitsdatum mit den Corona-Zeit überschritten wurde.

Jetzt kann der Kiosk aber endlich eröffnet werden. Ein paar Tage Verzögerung stören Jusif mittlerweile auch nicht mehr: Auf die Zigarettenlieferung musste er länger als gedacht warten. Ein paar seiner Pläne sind noch Zukunftsmusik. Die Genehmigung, um als Lotto-Verkaufsstelle fungieren zu dürfen, sei mit langen Wartezeiten verbunden.

Kioskinhaber Jusif würde auch gern Fahrkarten für die Bahnen und Busse verkaufen. Aber auch diese Genehmigung sei nicht leicht zu bekommen. Die Pendler hingegen, so mag man voraussehen, wird er schneller bekommen – erst recht frühmorgens mit Kaffeeduft.

Von Max Baumgart