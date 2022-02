Neustadt

Rund ein Jahr läuft jetzt die Online-Veranstaltungsreihe VHS-Tag – und die beteiligten Volkshochschulen Hannover-Land, Delmenhorst und Region Lüneburg haben bei einer ebenfalls digitalen Pressekonferenz eine positive Bilanz gezogen.

Während des Lockdowns mit den Kundinnen in Kontakt zu bleiben und einen festen Wochentag als Ankerpunkt mit attraktiven Angeboten zu setzen – das war die ursprüngliche Idee zu der Reihe. Jeden Dienstagabend gibt es seitdem bei der VHS Hannover-Land digitale Schnupperangebote zu verschiedenen Themen als Onlinkurse für je 9 Euro. Die Angebote sollten dabei helfen, die Pandemie gut zu meistern. Dazu gehören Kurse wie „Sich selbst stärken in Zeiten von Corona“ oder „Meditieren und zur Ruhe kommen“. Angebote aus allen anderen Fachbereichen, vom Sprachquiz über Sport bis hin zu Fotografiekursen, kamen dazu.

VHS aus Delmenhorst und Lüneburg schließen sich an

Im März 2021 schloss sich die VHS Delmenhorst mit einem weiteren Wochentag an, und seit Mai beteiligt sich auch die VHS Region Lüneburg an der Kooperation. „Unsere gemeinsamen digitalen kleinen Häppchen bieten einen großen bunten Blumenstrauß, aus dem sich jeder etwas Passendes raussuchen kann“, sagt Wiebke Dedow, Programmbereichsleitung Gesundheit in Lüneburg.

Die Volkshochschulen ziehen ein erstes, positives Resümee zu der gemeinsamen digitalen Reihe – Anmeldezahlen konnten sie aber auf Nachfrage bisher nicht vorlegen. „Wir haben festgestellt, dass wir durch die Onlinekurse neue Zielgruppen erreichen und Kundinnen und Kunden aus auch weiter entfernten Orten einen einfacheren Zugang zu unseren Kursen ermöglichen können“, berichtet Martina Behne, Geschäftsführerin der VHS Hannover Land. Ihre Einrichtung hat im vergangenen Jahr rund 23 Prozent der Anmeldungen in der Onlinereihe von Kunden verbucht, die außerhalb der Region Hannover wohnen – viele aus Delmenhorst und Lüneburg, aber zur Hälfte auch bundesweit.

Corona hat Onlineangebot der VHS Hannover-Land vorangebracht

Jürgen Beckstette, Geschäftsführer der VHS Delmenhorst, ergänzt: „Corona hat uns deutlich dabei vorangebracht, Online-Kursangebote zu entwickeln und auszubauen.“ Auch künftig würden Online- und Hybridangebote ein wichtiges Medium bleiben. Das Verhältnis zwischen Präsenz- und Onlineunterricht solle dabei aber laut seiner Kollegin Behne stets ausgewogen bleiben, die VHS lege nach wie vor großen Wert auf ihren Stellenwert als Bildungsanbieterin vor Ort.

Alle Informationen zu der digitalen Veranstaltungsreihe der VHS Hannover-Land finden Interessierte online auf www.vhs-hannover-land.de/vhs-tag. Themenwünsche nimmt die VHS gern per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de entgegen. Zu den Angeboten der VHS Delmenhorst gelangen Interessierte über www.vhs-delmenhorst.de/programm/vhs-tag und zu den Kursen der VHS Region Lüneburg über www.vhs.lueneburg.de/programm/vhs-online.

