Neustadt/Burgdorf

Ein Haus bauen, ein Fundament für das eigene Leben schaffen, ist in Zeiten explodierender Mieten und knappen Wohnraums der Traum vieler junger Erwachsener. Doch was braucht es eigentlich, um diese Vision zu verwirklichen? Geld? Arbeit? Eine solide Ausbildung werden viele Eltern und Großeltern sagen. Die Kreishandwerkerschaft Neustadt/Burgdorf hat in dieser Woche die drei besten Lehrlinge ihres Jahrgangs ausgezeichnet. Wir haben die Chance genutzt die jungen Leute selber zu fragen, was sie eigentlich von ihrer Ausbildung und dem Leben erwarten.

„Kein Bock auf Maloche“

Für den Tischler Hakon Mild war bereits als Jugendlicher klar, Geld und Schufften sind nicht die Grundlage, auf der er sein Leben aufbauen will. Was der 23-Jährige Hannoveraner mit Holz anstellt, sticht heraus. Als „selten und herausragend“ bezeichnet Kreishandwerksmeister Thomas Hinze seine Leistungen. Der Traum des jungen Mannes: Mild will sich selbst ein Tiny House bauen, ein kleines, innovatives und vor allem selbst gezimmertes Refugium in der Nähe seines Elternhauses. Nur deshalb hat er die Ausbildung überhaupt begonnen.

Tiny Häuser sind in. Sie stehen geradezu sinnbildlich für den Traum von einem nachhaltigen, modernen Leben, abseits von Büro und spießiger Neubausiedlung. „Ich finde das super cool, das selber zu können“, berichtet er. Die Ausbildung betrachtet Mild nicht in erster Linie als Grundlage einer sicheren Berufslaufbahn. „Auf 40 Stunden Maloche mit Überstunden hab ich wenig Bock“, sagt er selbstbewusst. Darauf seine eigene Vision vom alternativen Mikro-Haus umzusetzen, umso mehr. „Ich denke, es gibt da einen gesellschaftlichen Wandel. Meine Generation will mehr als nur Arbeiten“, sagt Mild.

Etwas für das Leben schaffen

Maurerin Julia Hartmann mit ihrer Prüfungsarbeit, einem Hintermauerwerk in Z-Form. Quelle: privat

Einen wichtigen Aspekt dieser Einstellung teilt auch die ebenfalls ausgezeichnete Maurerin Julia Hartmann. Die 22-Jährige ist aufgewachsen im heimischen Baubetrieb in Wulfelade. Die ältere Schwester wurde Bauzeichnerin, der jüngere Bruder macht eine Maurerlehre. „Mein Vater hat mich auch etwas in die Schiene gelockt. Nach der Schule habe ich zuerst eine Ausbildung als Vermessungstechnikerin abgeschlossen“, erzählt sie. Doch glücklich gemacht hat sie der Bürojob nicht. „Ich war eigentlich nie das Mädchen, dass sich nicht dreckig machen will“, erzählt sie. Ihr eigener Wunsch sei schon immer gewesen, etwas „für das Leben zu schaffen“, sagt Hartmann. Also wagte sie den Schritt auf die Baustelle und begann die Maurerlehre. „Am Ende des Tages den Fortschritt sehen, das ist super“, freut sie sich, ihrem Gefühl gefolgt zu sein.

Darauf kommt es im Leben an

Seines eigenen Glückes Schmied zu sein, das wollte auch Maximilian Peschel. Der dritte ausgezeichnete Lehrling hatte schon nach der Schule begonnen, sich zuhause eine kleine Schmiede einzurichten. Ein wohl eher seltenes Hobby, in dem der 20-Jährige Großburgwedeler voll aufgeht. Ein Glücksfall für seinen Ausbildungsbetrieb, ein junger Hobby-Metallbauer findet sich schließlich nicht an jeder Ecke.

„Manchmal kommt Maximilian auch am Wochenende, um an etwas zu arbeiten. Metall ist alles für ihn. Er weiß mehr als manch Altgeselle“, hat seine Chefin Bianca Rosenhagen nur Lob für ihren Musterlehrling. „Er hat seine Stärke gefunden und darauf kommt es im Leben an“, sagt sie.

Von Mario Moers