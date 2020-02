Mit einigen Überraschungen hat die Theatergruppe der VHS Hannover Land bei der Premiere von „Mordstheater im Damenclub von Marquise Crossing“ in der Aula des Gymnasiums Neustadt aufgewartet. Weitere Aufführungen gibt es in Wunstorf, Garbsen und Burgwedel.

Was ist Wirklichkeit, was Theater? – Wenn Terry Hopkins (Patrick Gersmeyer) die Pistole hält, gehen die Hände der Damen-Riege vorsichtshalber in die Höhe. Quelle: Beate Ney-Janßen