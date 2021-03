Neustadt/Wunstorf/Garbsen

Ob Yogastunde, Diskussion über die Zukunft nach Corona oder Spanisch-Schnupperstunde: Die Volkshochschule (VHS) Hannover Land bietet auch im Lockdown weiterhin diverse Seminare an. „Wir haben Corona als Chance begriffen“, sagt Martina Behne, Geschäftsführerin der VHS, zu der neben Neustadt noch Niederlassungen in Garbsen, Burgwedel, Wunstorf und der Wedemark gehören. Man habe die Zeit genutzt und das Onlineangebot stark ausgebaut – unter anderem in Kooperation mit der VHS Delmenhorst.

Diverseres Bildungsangebot

Zwar musste der Semesterstart in Präsenz erst mal auf nach Ostern verschoben werden, doch die erzwungene Pause sieht die Geschäftsführerin gut genutzt. „Mit der Einführung von Onlinekursen ist unser Bildungsangebot diverser geworden“, sagt sie. Durch das übergreifende Angebot mit Delmenhorst könnten Interessierte aus einer größeren Vielzahl an Kursen wählen. Positiv sei auch, dass vermehrt Menschen Kurse belegten, die dies zuvor nicht konnten oder wollten. Dazu zählten in der Mobilität eingeschränkte Personen und Berufstätige, die nicht die Zeit für einen Kurs in Präsenz hätten. „Das ist ganz in unserem Sinne einer Volkshochschule“, sagt Behne.

Sonderprogramm dienstags und donnerstags

Jürgen Beckstette, Geschäftsführer der VHS Delmenhorst, begrüßt die Kooperation: „Die 100 Kilometer Entfernung fallen so einfach weg.“ Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit nach der Pandemie würde er begrüßen. Derzeit bieten die beiden VHS als Sonderprogramm dienstags und donnerstags digitale Einzelveranstaltungen wie die eingangs erwähnten an. „Über diese VHS-Tage können Interessierte auch herausfinden, ob ein längerfristiger Kurs etwas für sie ist“, sagt Beckstette.

Wer sich für das Kursangebot der VHS interessiert, kann sich auf www.vhs-hannover-land.de näher informieren. Auch Themenvorschläge zu neuen Seminaren sind immer willkommen, diese können per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de eingereicht werden.

Von Alexander Plöger