Neustart der Burgwedeler Tafel verschiebt sich

Großburgwedel

Eigentlich sollte die Tafel in Großburgwedel Anfang Mai wieder öffnen. So lautete der Plan, als Tafel-Chef Gerd Duckstein die Schließung des Angebotes im März angekündigt hatte. Im Zuge der Corona-Pandemie konnte die kostenlose Ausgabe von Lebensmitteln nicht mehr aufrecht erhalten werden. Doch aus diesem Plan wird nichts. „Wenn alles gut läuft, dann können wir frühestens Mitte Mai wieder beginnen“, erklärt Duckstein nun.

Die Tafel arbeitet an neuen Strukturen

Das Problem: Die Räumlichkeiten der Hilfsorganisation an der Gartenstraße sind so eng bemessen, dass ein Sortieren der Hilfsgüter kaum möglich ist – zumindest dann nicht, wenn man den derzeit vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Helfern einhalten will. „Wir arbeiten jetzt an einem Konzept, wie die Arbeit der Tafel neu organisiert werden kann und zwar so, dass niemand bei seiner ehrenamtliche Hilfe gefährdet wird“, sagt Duckstein. Hintergrund: Fast alle Mitarbeiter der Tafel sind im Seniorenalter und damit in einer Covid19-Risikogruppe. Außerdem seien auch die Abstände zwischen den Kunden bei der Ausgabe der Lebensmittel ein Problem. „Auch hierfür müssen wir eine Lösung finden.“

Anzeige

Dabei ist die Arbeit der Tafel für Burgwedel immens wichtig: 243 Frauen, Männer und Kinder wurden vor der Corona-Pandemie wöchentlich mit zusammengerechnet 1,4 Tonnen Lebensmitteln versorgt. „Für viele dieser Menschen ist dieses wöchentliche Paket immens wichtig, um über die Runden zu kommen. Und das gab es dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Darum wollen wir so schnell wie möglich wieder starten.“

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer