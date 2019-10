Region

Das ist am Wochenende vom 11. bis 13. Oktober im Nordosten der Region Hannover los.

Freitag

Die Feuerwehr Mellendorf organisiert den Laternenumzug bereits seit 66 Jahren. Quelle: picture-alliance/ dpa (Archiv)

Wedemark: Bereits zum 66. Mal organisiert die Feuerwehr Mellendorf am Freitag einen Laternenumzug. Die Teilnehmer treffen sich um 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus im Dorf und starten von dort gemeinsam. Nach dem Umzug gibt es für alle Essen und Getränke. Der Feuerwehrmusikzug begleitet den Rundgang mit passender Musik.

Das Trio Coppo bringt lateinamerikanische Rhythmen ins KulturKaffee Rautenkranz. Quelle: privat

Isernhagen: Gefühlvolle Eigenkompositionen und frische Arrangements von Klassikern stehen auf dem Programm der Latin-Jazz-Formation Trio Coppo. Am Freitag zaubert die Band afro-kubanische und brasilianische Rhythmen ins KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch einzustimmen. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse dann 25 Euro. Reservierungen werden unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de erbeten.

Freitag und Sonnabend

Mike Tramp & Band of Brothers sind am 12. Oktober in der Blues Garage zu hören. Quelle: privat

Isernhagen: Satten Rock können Besucher in der Blues Garage bei zwei Konzerten an zwei Tagen hören. An der Industriestraße ist am Freitag Hundred Seventy Split zu Gast und am Sonnabend gehört die Bühne dann Mike Tramp & Band of Brothers. Das Konzert mit Hundred Seventy Split sowie der Auftritt von Mike Tramp & Band of Brothers starten jeweils um 21 Uhr, der Einlass beginnt an beiden Tagen ab 19 Uhr. Der Eintritt für Sonnabend beträgt 30 Euro im Vorverkauf, für Freitag 25 Euro. An der Abendkasse wird es um jeweils 5 Euro teurer. Karten zum Vorverkaufspreis zuzüglich Gebühren gibt es in den HAZ-/NP-Geschäftsstellen – etwa im CCL in Langenhagen. Reservierungen zum Vorverkaufspreis sind möglich auf www.bluesgarage.de.

Sonnabend

Langenhagen: Beim Mimuse Maxi Mix am Sonnabend garantieren Künstler der unterschiedlichsten Genres einen Abend des gehobenen Kulturgenusses im Theatersaal Langenhagen. Ab 20 Uhr präsentiert Conferencier und Kabarettist Matthias Brodowy Alix Dudel, die mit ihrer sensationellen Stimme Chansons von Kändler bis Knef intoniert und Gedichten das volle Leben einhaucht. Unterstützt wird sie von der Tiger-Band. Herr Schultze und Herr Schröder vom WallStreetTheater unterhalten mit Akrobatik und feinstem britischen Humor. Der Musiker Jon Flemming Olsen besticht als tiefsinniger Texter und feinsinniger Entertainer. Karten kosten zwischen 18 und 22 Euro. Die Tickets gibt es zuzüglich Vorverkaufsgebühr in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in Langenhagen, Marktplatz 5.

Lehrte: Der Ortsverein des Sozialverbands veranstaltet am Sonnabend ab 14 Uhr einen großen Flohmarkt bei Kaffee und Kuchen in der Begegnungsstätte an der Goethestraße 12. Zu haben ist dort unter anderem eine große Auswahl an Winterjacken und Hosen, Shirts und Pullovern in den Größen 38 bis 48/50. Auch neuwertige Schuhe und Handtaschen sind im Angebot, teilt der Sozialverband mit. Darüber hinaus bieten die Organisatoren selbst gebackenen Kuchen an. Der Erlös des Flohmarkts ist für einen guten Zweck bestimmt.

Ingo Oschmann wird die neue Theatersaison auf dem Gutshof Rethmar eröffnen Quelle: Luisa-Uljana Kazakbaev

Sehnde: Der Gutshof Rethmar startet mit einem alten Bekannten in seine neue Theatersaison. Am Sonnabend tritt Stand up-Comedian Ingo Oschmann dort im Kornspeicher auf. Oschmann hat das Gutshof-Publikum 2017 bereits mit seiner Show „Hand drauf“ verzaubert. Nun bringt er sein Programm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ mit. Besucher dürfen sich auf auf die Höhepunkte aus 25 Jahren Bühne freuen. Oschmann vereint in seiner Show Improvisation, Stand up-Comedy und Zauberei und schlägt dabei durchaus auch einmal die leisen Töne an. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 19, Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Karten können im Gutshof Rethmar, in den HAZ-Ticket-Shops und im im Internet auf der Seite tickets.haz.de bestellt werden.

Sonntag

Burgdorf: So lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben zu können – dieser Wunsch hat für viele Senioren Priorität. Um sich ihn aber erfüllen zu können, benötigen sie Hilfsmittel oder Begleiter im Alltag. Einen Überblick über die Möglichkeiten bietet am Sonntag die neunte Seniorenmesse im StadtHaus. Dort erhalten Besucher von 11 bis 17 Uhr viele Informationen über gesunde Ernährung, neue medizinische Behandlungsmöglichkeiten, praktische Hilfen in der Wohnung bis hin zu Einbruchschutz oder die digitale Notfallkarte. Ergänzt wird das Angebot an den Ständen von mehreren Vorträgen. Sie beginnen um 12 Uhr mit dem Thema „Wir gehen neue Wege“ von Simone Weber, die über die Diakoniestation spricht. Der Eintritt zur Messe und den Vorträgen ist frei.

Uetze: Die Sportschützen verkaufen am Sonntag Backwerk – und unterstützen damit den Sport. Beim letzten Flohmarkt in dieser Saison auf dem Hoopt in Uetze sammelt der Förderverein ab 9 Uhr Spenden für die Uetzer Bundesligamannschaft und präsentiert den Erfolg des Sports im Schützenverein Uetze. „Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga haben die Uetzer Schützen hohe Kosten für Fahrten und Übernachtungen, die sie aus Spenden decken müssen“, teilt das Organisationsteam in der Einladung mit. Für diese Kosten sammelt der Förderverein Spenden. Dem Förderverein kann jeder beitreten, auch Personen und Firmen, die nicht dem Schützenverein angehören.

Kinder können am Sonntag auf einer Weide am Milchhof Osterwiese ihre Drachen steigen lassen. Quelle: Archiv

Uetze: Der Milchhof Osterwiese lädt für Sonntag wieder zu seinem Hof- und Drachenfest ein. Die Veranstaltung auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemarkung Uetze-Obershagen, Osterwiesen 2, beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Der Posaunenchor der Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen begleitet diesen musikalisch. Kinder können während des Familienfests Drachen basteln und diese auf einer Wiese steigen lassen. Natürlich dürfen sie auch eigene Drachen mitbringen.

Sehnde: Der Förderverein Lasst die Kirche im Dorf Wirringen-Müllingen-Wassel lädt im Namen der Zwölf-Apostel-Gemeinde Sarstedt-Land zu seinem Drachenfest ein. Es beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Als Gast ist unter anderem auch der Drachenclub Sky Fly aus Hannover-Misburg dabei. Das Feld als Start- und Landebahn liegt in Müllingen an der Verlängerung der Bokumer Straße direkt angrenzend an die Ortsbebauung, Mühlenberg genannt. Die Anfahrt führt direkt über die Müllinger Straße und Bokumer Straße. Als Rückfahrtstrecke in Richtung Sarstedter Straße empfehlen die Veranstalter die Bokumer Straße und den Hasselweg, da die Einmündung Bokumer Straße/Müllinger Straße gefährlich sei.

Vidhya Sagar Upadhyay aus Indien erschafft Synfonien aus Farben. Quelle: privat

Isernhagen: „Parts of Cross- roads“ ist die neue Ausstellung überschrieben, die ab Sonntag in der Galerie Vera Lindbeck, Leddinring 23, in Isernhagen N.B. zu sehen ist. Die Vernissage beginnt um 11.30 Uhr. Die Einführung übernimmt der Maler und Bildhauer Ralf Klement, der die Schau auch kuratiert hat. Zu sehen gibt es Werke von Katarina Balunova ( Slowakei), Rena Wota ( Polen), Vidhya Sagar Upadhyay, Vinay Sharma (beide Indien) und Klement selbst. Besucht werden kann die Ausstellung bis Montag, 20. Januar. Geöffnet ist sie dienstags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags von 12 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon (05 11) 7 24 32 42 oder (01 77) 6 49 18 66.

