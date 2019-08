Freitag, 16. August

Die Sängerin Jirka Bethke ist bei der Offenen Gesellschaft Langenhagen zu Gast. Quelle: Foto: privat

Langenhagen: Mit Jirka Bethke und Daniel Schunn erwarten die Aktiven der Offenen Gesellschaft Langenhagen zwei besondere Musiker am offenen Klavier auf dem Marktplatz. Die Sängerin und der Pianist durchstreifen am Freitag, 16. August, ab 17 Uhr gemeinsam Genres von Jazz und Latin bis Folk und Pop. Während ihrer Auftritte entwickelt sich ein feiner Dialog zwischen Sängerin und Pianist, der ihre Songs jedes Mal neu entstehen lässt und sie in immer neuen Farbe interpretiert, heißt es von der Offenen Gesellschaft. Der Eintritt zum Konzert ist frei –wie immer wird zum Abschluss um eine Spende in den Hut gebeten.

Sonnabend, 17. August

Lehrte: Das Andere Kino Lehrte bittet zum Film-Open-Air im Grünen. Am Sonnabend, 17. August, flimmert auf dem Gelände des Naturfreundehauses Grafhorn zwischen Immensen und Arpke unter freiem Himmel die deutsche Komödie „25 km/h“ über die Großbildleinwand. Filmbeginn ist gegen 21 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Besucher können auf Bierbänken sitzen. Eine Sitzplatzgarantie gibt es allerdings nicht, Reservierungen sind nicht möglich. Wer möchte, kann sich aber eigene Decken, Klapp- oder Campingstühle mitbringen. Die Kinokarten kosten 7 Euro. Im Anderen Kino am Sedanplatz 26a gibt es Tickets im Vorverkauf.

Sehnde: Die Musiker des TVE Sehnde spielen bereits zum dritten Mal ihr alljährliches Sommerkonzert auf dem Gelände des Schützenvereins Ilten. Der Musiktreff des TVE Sehnde als Nachfolger des ehemaligen Jugendorchesters des Vereines beginnt am Sonnabend, 17. August, um 16 Uhr. Die Jungmusiker haben dafür Stücke aus Pop und Rock sowie Filmmusik im Gepäck. Nach einer kurzen Umbaupause übernimmt danach das Hauptorchester des TVE Sehnde mit einer bunten Mischung aus Schlager- und Unterhaltungsmusik bis 18.30 Uhr. Für die Besucher gibt es, wie in jedem Jahr, ein Kaffee- und Kuchenbüfett sowie anschließend eine Grillstation. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten.

Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. August

Die Dampfmaschinen (und ihre Besitzer) sind stets auch in Aktion zu bewundern. Quelle: Foto: Archiv

Lehrte: Für Fans historischer Technik ist dieser Termin ein Muss: Am Wochenende, 17. und 18. August, steigt auf Immensens Mühlenberg das mittlerweile 25. Dreschefest. Die Freunde historischer Fahrzeuge lassen es dabei wieder ordentlich tuckern und dampfen. Damit zum Dreschen auch genug Dampf zur Verfügung steht, wird wieder die vereinseigene Lokomobile Imme angeheizt. Passend zum Motto Dampf werden zwölf weitere kleine und große Dampfmaschinen aus ganz Deutschland erwartet. Am Sonnabend gegen 11 Uhr starten Trecker und Dampfmaschinen zu einer gemeinsamen Ausfahrt. Am Nachmittag ab 16 Uhr sorgt die Band Barndance Gang für Livemusik. Kinder können sich auf einer Strohburg austoben, mit den Pfadfindern Stockbrot backen und sich schminken lassen. Auch in diesem Jahr können sich die Mädchen und Jungen auf einen Baumstammanhänger setzen und von einem Trecker oder Dampftraktor über das Gelände ziehen lassen. Abgerundet wird das Angebot durch einen Teile- und Werkzeugmarkt, einen Kunsthandwerkermarkt sowie Kaffee, Kuchen und andere Leckereien. Das Dreschefest öffnet sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren kommen ohne zu zahlen aufs Gelände.

Isernhagen:

Bereits zum siebten Mal gibt es am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. August, den Altwarmbüchener Triathlon. Die Kinder- und Jugendwettkämpfe starten am Sonnabend ab 13.30 Uhr, die Erwachsenen sowie die Staffeln am Sonntag ab 10 Uhr. Alle Informationen über die Startzeiten und Strecken gibt es auf www.sc-altwarmbuechen.de/awb-triathlon.

Burgwedel: 250 Jahre Kirche im Dorf – ein Grund zum Feiern. Mit einem großen Fest in Fuhrberg am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. August, auf dem Hof Meine direkt neben der Kirche wird das Jubiläum gefeiert. Beginn ist am Sonnabend ab 14 Uhr mit einer Begrüßung sowie einer Aufführung der Grundschüler. Zudem gibt es ab 14.30 Uhr eine Rallye, welche zu vier Stationen in direkter Nähe (Kita, Kirche, Gemeindehaus und Feuerwehrhaus) führt. Sodann folgt um 15 Uhr ein Kaffee- und Kuchenbüfett. Im Anschluss erfolgt von 16 bis 18 Uhr ein Programm der Vereine und Einrichtungen aus dem Ort mit Ponyreiten, Kinderschminken, Hüpfburg, Basteln, Büchereiflohmarkt und vielem mehr. Den Abschluss des Abends ist ab 19.30 Uhr das Konzert mit Sidney Ellis und Greg Copeland. Der Sonntag beginnt ab 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Sidney Ellis wird auch dort mitwirken und mehrere Lieder zusammen mit dem Fuhrberger Chor EnCanto singen. Der Gottesdienst hat den Titel „Gott als Baumeister“.

Sonntag, 18. August

Die Jazzmatinee im Rathausinnenhof ist vor allem bei gutem Wetter ein Publikumsmagnet. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Langenhagen: „ Umsonst und draußen“: So lautet das Motto der Reihe von Jazzmatineen, die jeden Sommer im Innenhof des Rathauses das Publikum begeistert. Zu Gast ist diesmal die Bourbon Skiffle Company aus Deutschland. Wie alle anderen Musiker, die an den weiteren zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen auf der Bühne stehen, spielt die Bourbon Skiffle Company von 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Langenhagen/Isernhagen: Unter dem Motto „Garten-Aktiv“ bietet die Region Hannover am Sonntag, 18. August, ab 10 Uhr im Wietzepark zwischen Langenhagen und Isernhagen am Reuterdamm Spiel und Sport an. Die Veranstaltung unter dem Slogan „Bewegung im Grünen“ ist kostenlos. Ob Steelman-Parcours, Bogenschießen oder Stand-up-Paddling – das Spiel-Aktiv-Fest im Wietzepark bietet viel Abwechslung. Aufgebaut sind ebenfalls ein Frisbee-Feld, eine Kletterwand und ein Bungee-Trampolin.

Auf der Neuen Bult ist am Sonntag wieder der Audi Ascot Renntag. Quelle: Fotot: Florian Petrow

Langenhagen: Dieser Renntag verspricht wieder reichlich Glamour und einen hohen Promifaktor aus Show-Business, Politik und Wirtschaft: Am Sonntag, 18. August, wird ab 13 Uhr auf der Neuen Bult der Audi Ascot-Renntag geboten. Stargast in diesem Jahr ist die Sängerin Vicky Leandros, die nicht nur als Jurorin beim Lady-Elegance-Wettbewerb mitwirkt, sondern auch für Autogrammwünsche des Publikums zur Verfügung steht. Auch Moderatorin Jana Ina Zarrella ist gut behütet in der Jury dabei, ebenso wie Sportmoderatorin Laura Wontorra. Beim Lady-Elegance-Wettbewerb kürt die prominent besetzte Jury das eleganteste Outfit der Besucherinnen. Frauen mit Hut haben freien Eintritt. PS-Freunde werden an diesem Renntag auf der Neuen Bult noch weitere Highlights finden. Audi präsentiert drei Rennwagen. Sportliches Glanzlicht ist der Große Preis des Audi Zentrums Hannover, ein mit 52.000 Euro dotiertes Rennen über 1750 Meter. Es starten ausschließlich dreijährige Pferde. Ein internationales Listenrennen über 2200 Meter markiert mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro den zweiten Galopper-Höhepunkt des Tages.

Von red