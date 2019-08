Freitag

Die Band Clash Clash Bang Bang sorgt auf Gut Adolphshof für intergalaktische Klänge. Quelle: Lisa Birkholz

Lehrte: Was zunächst nur ein verrückter Bandname ist, klingt gleichzeitig wie ein mystisches Versprechen: Clash Clash Bang Bang. Die vierköpfige Band gibt heute ein Konzert auf Gut Adolphshof.Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Ladenscheune des Gutshofs. Die Zuschauer treffen sich um 19.30 Uhr am Hofeingang. Der Eintritt ist kostenlos, die Veranstalter bitten um eine Spende.

Freitag bis Sonntag

Hauptsache entspannt: Auf der Bühne wird gemuckt, davor auch gerne mal getanzt. Quelle: privat

Lehrte: Bereits zum 33. Mal wird das Zytanien-Festival auf dem weitläufigen Ziegeleigelände gefeiert. Tickets gelten generell für das gesamte Festival inklusive Camping auf dem Acker. Tagestickets gibt es nicht. Das Programm am Sonntag ist ab 10 Uhr für frei. Kinder unter zwölf Jahren zahlen keinen Eintritt. An der Festivalkasse gibt es die Wochenendtickets für 50 Euro.

Sonnabend

Auch im Café des E-Centers an der Weserstraße zeigte die Zeiträume-Ausstellung Gemälde. Quelle: privat

Mit alten, knallroten Drahteseln werben die Weferlingser im Stadtgebiet für den Aue-Cup. Quelle: Joachim Dege

Burgwedel: Das wird ein Riesenspaß, da ist sich Michael Wiekenberg sicher. Die Wählergemeinschaft Engenser Bürger (WEB) veranstaltet morgen wieder ein Lebendkickerturnier. Los geht es um 12 Uhr vor dem TSV-Heim am Karl-Jäger-Weg. Er nimmt Nachmeldungen noch bis Freitagmittag entgegen. Wiekenberg ist unter der Rufnummer (01 79) 4 59 75 00 zu erreichen. Eine Mannschaft benötigt sechs Mitspieler – einen Torwart, drei Mittelfeldspieler und zwei Stürmer.

Die Händer an der Stange, der Rest des Körpers schlangenmäßig flexibel - als Lebendkicker haben Engenser Talent. Quelle: PATRICIA CHADDE

Elze: Viel Spaß beim jährlich stattfindenden Schlammfussballturnier. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Wedemark: Spiel, Spaß und ganz viel Schlamm: Das verspricht auch in diesem Jahr wieder das Schlammfußball-Turnier in der Wedemark. Die Landjugend organisiert das Event. Die Mannschaften treten ab 11 Uhr auf einer vorbereiteten Fläche neben dem Gasthaus Goltermann in Elze gegeneinander an. Für Schlamm-Sportler und Zuschauer stehen Getränke- und Grillbuden zur Stärkung bereit.

Sven Paterhänsel richtet die Veranstaltung Sommer Show Zelt 2019 in Katensen aus und trägt das finanzielle Risiko. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze: Der Travestiekünstler Sven Peterhänsel will es am Sonnabend in Uetze-Katensen wieder krachen lassen. Er richtet auf dem Festplatz die Veranstaltung Sommer Show Zelt 2019 aus. Auf dem Programm stehen Rockmusik, Travestie und Schlager. Mit von der Partie ist die blonde Miss Liss im funkelnden Kostüm. 500 Gäste erwartet der Katenser Sven Peterhänsel zu seiner Veranstaltung Sommer Show Zelt 2019, die er am Sonnabend, 24. August, auf dem Katenser Festplatz ausrichtet. Das Programm beginnt um 16 Uhr.

Sonnabend und Sonntag

Drei Tage lang feiert Isernhagen sein Schützenfest. Quelle: privat

Isernhagen: Drei Tage, vier Vereine – und ein großes Fest: Die Schützenvereine Isernhagen F.B., H.B., K.B. und N.B. feiern ihre Majestäten von heute bis Montag auf dem Festplatz an der Hagenstraße. Der Festplatz ist an allen drei Tagen ab 15 Uhr geöffnet. Darüber hinaus gelten am Sonntag an allen Fahrgeschäften in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr ermäßigte Preise.

Sonntag

Die Jazzmatinee im Rathausinnenhof ist vor allem bei gutem Wetter ein Publikumsmagnet. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Langenhagen: „ Umsonst und draußen“: So lautet das Motto der Reihe von Jazzmatineen, die jeden Sommer im Innenhof des Rathauses das Publikum begeistert. Zu Gast sind diesmal die The Sazerac Swingers aus Deutschland. Wie alle anderen Musiker zuvor, spielen die The Sazerac Swingers am Sonntag von 11 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Literarische Quintett trägt unter freiem Himmel Gedichte über die Liebe vor. Quelle: privat

Dorfmarkt Thönse ist wieder am 25. August. Quelle: Carina Bahl

Burgwedel:Die Thönser Bruchstraße wird zur Flaniermeile. Am Sonntag steigt die vierte Auflage des Dorfmarkts, der einst als Ersatz für die legendären Treckerrennen begann. Von 11 bis 18 Uhr hat das Team um Bürgermeister Heinz-Theo Rockahr und andere Kommunalpolitikern ein Programm auf die Beine gestellt.

Heidrun Hafen präsentiert das Einhorn. Quelle: Richard Lauströer

Burgwedel: Das wird ein Spaß: Die Reitanlage Pegasus, das Theater Löwenherz sowie das Pferdetheater Kunterbunt führen gemeinsam eine Comedy-Pferdeshow auf. Sie zeigen am Sonntag im Wettmarer Reiterhof an der Thönser Straße 15 ihr neues Stück „Tumult auf der Blumenwiese“. Die Premiere beginnt um 15 Uhr. Regie führen Hendrik Becker vom Theater Löwenherz und Heidrun Hafen vom Pferdetheater Kunterbunt. Karten kosten 10 Euro, ermäßigt sind sie für jeweils 5 Euro zu haben.

Uetze:Am Sonntag ist wieder Flohmarkt in Hänigsen. Auf dem Schützenplatz können Besucher und Verkäufer ab 7 Uhr handeln, bummeln und klönen.

Schauplatz mehrerer Gottesdienste der Sommerkiche: Die Nikolauskirche im alten Lehrter Dorf. Der Förderverein kümmert sich um den Erhalt und die Erneuerung der Lehrter Nikolauskirche. Quelle: Archiv

Von red