Wegen des zweiten Corona-Lockdowns ruht der Betrieb in den Kindertagesstätten im gesamten Stadtgebiet Burgwedel. Eigentlich. Aber in allen zehn Einrichtungen, davon sieben städtische und drei von freien Trägern, betreuen Erzieher seit Montag Notgruppen. Rund 280 Kinder sind für die Notbetreuung angemeldet. Das ist ein Drittel aller im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Kita-Plätze.

Kita-Notgruppen bleiben fest zugeordnet

„Weil die Eltern nicht jeden Tag die Notbetreuung für ihre Kinder benötigen, variiert die Anzahl der betreuten Jungen und Mädchen täglich“, sagt Burgwedels Erste Stadträtin und Sozialamtsleiterin Christiane Concilio. Die Planung für die Notgruppen gilt vorerst bis zum 31. Januar. So lange gibt es die Notbetreuung in jeder städtischen Einrichtung sowie in den Kitas der freien Träger. Alle Gruppen blieben fest zugeordnet. Auch das Personal sei fest zugewiesen, sagt Concilio.

Platzangebot in Notgruppen ist begrenzt

Insgesamt gibt es in Burgwedel 667 Kindergarten- und 180 Krippenplätze. Rund ein Drittel der Jungen und Mädchen konnte die Stadt in den Notgruppen unterbringen. „Das Platzangebot ist begrenzt“, sagt die Sozialamtsleiterin. Die Verwaltung habe sehr genau geschaut, wer einen Platz bekommt. Natürlich wurden Eltern berücksichtigt, die in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig sind. Darüber hinaus hätten auch Eltern einen Zuschlag bekommen, die nicht flexibel im Homeoffice arbeiten könnten.

Nicht alle Mitarbeiter dürfen weiter mit Kindern arbeiten

Laut Concilio sind viele Gespräche mit den Eltern geführt worden. Nicht alle seien mit der jetzigen Lösung zufrieden, das weiß die Erste Stadträtin. Die Corona-Krise sei eben eine Herausforderung für alle Seiten. So auch für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten. 130 von ihnen sind in den stätischen Einrichtungen tätig, 50 in den kirchlichen Kitas. Wegen der Pandemie dürfen nicht alle Mitarbeiter derzeit weiter mit Kindern arbeiten. „Es gibt individuelle Dispositionen, die das ausschließen. Das wird vom Betriebsarzt festgestellt“, erklärt Concilio.

Kita-Beschäftigte kümmern sich um Verwaltungsarbeit

Dieses Personal, das wegen der Pandemie nicht mit den Jungen und Mädchen in Kontakt treten darf, arbeitet laut Concilio aber weiterhin. Allein in einem Raum kümmerten sich diese Beschäftigten um die Hintergrundarbeit. Dazu zählen beispielsweise Telefongespräche mit den Eltern, Listen anfertigen, allgemeine Verwaltungstätigkeiten und auch Vorbereitungsarbeiten, wenn die Kindergärten wieder den vollen Betrieb aufnehmen.

Aktuell gibt es keinen Corona-Fall in Kitas

Aktuell gibt es laut Concilio keinen Corona-Fall in den Burgwedeler Kindertagesstätten. Im Oktober hatte sich eine Erzieherin aus der Kindertagesstätte Kleinburgwedeler Straße in Großburgwedel mit dem Coronavirus infiziert. Daraufhin schloss die Stadt die betroffene Kita-Gruppe. Eine Ansteckung habe es auch in Wettmar gegeben. Dort sei ebenfalls die Gruppe gleich geschlossen worden. Um weitere Infektionen zu vermeiden, lassen die Kitas derzeit außer Kindern und Mitarbeitern keine Personen ins Gebäude. „Auch die Eltern nicht, die geben ihre Kinder vor der Tür ab“, berichtet Concilio.

Sollte der verschärfte, zweite Lockdown über den 31. Januar hinaus verlängert werden, will die Stadtverwaltung gerüstet sein. Um weitere Schritte planen zu können, wartet Concilio die weiteren Entscheidungen der Bundeskanzlerin in Abstimmung mit den Länderchefs ab. Wenn der Lockdown verlängert wird, dann muss es schnell gehen. „Denn Kurzfristigkeit ist für die Eltern wie auch für uns ein Problem“, sagt Concilio. Deshalb soll nun ein erneuter Notgruppenplan ausgearbeitet werden. „Die Eltern müssen ja Bescheid wissen.“

