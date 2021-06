Erneute Probleme bei der Freibaderöffnung in Großburgwedel: Da Onlinebuchungssystem für die erste Gäste am Freitag funktioniert nicht. Tickets gibt es nur am Automaten vor Ort – und wenn das Bad voll ist, müssen Gäste eben warten. Zuvor hatte es schon Verzögerungen beim Umbau gegeben.