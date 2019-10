Oldhorst verdoppelt beim Dorfflohmarkt seine Einwohnerzahl

Oldhorst

Dank des zweiten Dorfflohmarktes in Oldhorst hat sich die Zahl der Menschen im Ort für ein paar Stunden quasi verdoppelt. Am Sonntag sind in dem 140 Seelen zählenden Dorf gut doppelt so viele Menschen unterwegs gewesen. Mindestens. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr öffneten elf Familien wieder ihre Garagen und boten allerlei gebrauchte Ware an. Viele Besucher aus den umliegenden Ortschaften und sogar aus Langenhagen bummelten rechts und linkst der L383 von Haus zu Haus. Bunte Luftballons markierten die Plätze, wo Trödel, Geschirr, Kleidung, Sportgeräte und Spielzeug verkauft wurden.

Statt Drachenfest zum Flohmarkt

Eigentlich wollten Tim und Svenja Grieger mit ihren zwei Kindern sowie den Schwiegereltern Thomas und Petra Wedel aus Langenhagen-Godshorn zum Drachenfest. Aber das fiel aus. Deshalb ist die Familie am Sonntag kurz entschlossen zum Flohmarkt nach Oldhorst gefahren. Dort schlenderten sie in aller Ruhe von Stand zu Stand – und wurden fündig. „Ich habe für unseren neun Wochen alten Sohn Kleidung gekauft“, erzählte die 30-jährige Svenja Grieger. Und Sohn Lias zeigte stolz ein Labyrinth-Spiel.

Spielzeugeisenbahn für die Enkelkinder

Einfach einen Spaziergang in Oldhorst machen und sich umschauen, das hatten sich Margret Fortreuter-Künstler und ihr Mann Wilfried Künstler vorgenommen. Am Ende hatten die beiden Engenser doch etwas entdeckt. Der 66-Jährige zeigte einen Karton voll mit Schienen und Wagen einer Lehmann-Groß-Eisenbahn. „Die habe ich für meine Enkel gekauft“, sagte Künstler und will die etwa 25 Jahre alte Eisenbahn im Garten aufbauen. Seine Frau hatte sich einen kleinen Traum erfüllt. Die 65-Jährige kaufte sich einen roten VW-Käfer im Mini-Format samt Wohnwagenanhänger. „Unser erster Wagen war ein Käfer“, verriet Fortreuter-Künstler. Zudem wäre sie damals gerne mit dem Wohnwagen weggefahren.

Familie räumt Dachboden aus

Vom Dachboden räumte die Oldhorster Familie Dunker allerhand Sachen herunter, die Tochter Marysol vor dem Haus anbot. Im Angebot hatte die 15-Jährige eine Kindernähmaschine und diverse Pullover, Videofilme und Kleinkram. Spontan entdeckte Kimberly Dauber am Stand von Marysol eine silberne Ananas. Für einen Euro nahm die 20-jährige Oldhorsterin die Deko-Frucht mit. „Mit dem Verkauf bessere ich mein Taschengeld auf“, verriet die 15-Jährige. Einen speziellen Wunsch habe sie derzeit nicht.

Gleich gegenüber, auf dem Grundstück von Familie Raddatz, hatte die siebenjährige Luna auf dem Boden ein Tuch ausgebreitet und darauf einige Spielsachen und Kleidung mit ihrer Mutter Franciska Wölki-Schumacher aufgebaut. Das Mädchen hatte auch eine sprechende Puppe anzubieten. „Die habe ich im vergangenen Jahr zu Weihnachten bekommen“, erzählte Luna. Mittlerweile spiele sie mit der Puppe aber nicht mehr.

Erlös geht an die Kleinlöschmeister

Organisatorin Ania Raddatz und ihr Mann Holger stellten einen etwa 60 Jahre alten Ofen, den sie geschenkt bekommen hatten, sowie sechs Golfschläger zum Verkauf aus. „Nachdem mein Mann auf dem Golfplatz war, stellte er fest, dass er zwar rechts schreibt, aber links schlägt“, berichtete die 38-Jährige. Deshalb könne er die Schläger für Rechtshänder nicht gebrauchen.

Und stärken konnten sich die Besucher auch. Im Oldhorster Feuerwehrhaus gab es Bratwurst, Kuchen und Getränke. Der Erlös soll an die Burgwedeler Kinderfeuerwehr – die Kleinlöschmeister – gehen, erklärte die Organisatorin.

Flohmarkt belebt das Dorfleben

Ania Raddatz wertete auch den zweiten Flohmarkt als Erfolg. „Im nächsten Jahr werden wir die Veranstaltung wieder auf die Beine stellen“, versprach die Organisatorin. Den Wunsch hätten ihr gegenüber auch die anderen Standbetreiber geäußert. Mit dem Flohmarkt wachse die Gemeinschaft. „Endlich ist auch bei uns etwas los“, sagte sie und lachte.

Von Katerina Jarolim-Vormeier