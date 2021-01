Sternerestaurant in Burgwedel - Ärger um Gutscheine: Ole Deele will Kunden in Wein ausbezahlen

Ein Kunde des Sternerestaurants Ole Deele in Burgwedel hatte einen 350-Euro-Gutschein gekauft, aber jetzt schließen die Eigentümer das Restaurant. Für den Gutschein soll der Kunde sich jetzt Wein mitnehmen dürfen. Kritik gibt es nicht nur von der Verbraucherzentrale.