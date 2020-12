Oliver Fabris von der Olen Deele ist jetzt Gastgeber und Sommelier im Lindenblatt 800 Grad

Hannover

Die prognostizierte Insolvenzwelle in Hotellerie und Gastronomie ist bislang ausgeblieben, doch die Kräfteverhältnisse auf dem Markt verschieben sich. Das Hotel und Restaurant Ole Deele wird nicht mehr öffnen. Wie es bei Spitzenkoch Benjamin Gallein weitergeht, steht zwar noch in den Sternen, dafür hat Oliver Fabris bereits Nägel mit Köpfen gemacht, der bisher als Restaurantleiter und Weinkellner des Burgwedeler Feinschmeckerrestaurants tätig war. Ab Februar 2021 wird der 45-Jährige das Team im Edelsteakhouse Lindenblatt – 800 Grad in der Altstadt bereichern, als Gastgeber und Sommelier in Personalunion.

In Salzburg geboren

Seine Karriere begann der gebürtige Salzburger auf den Tourismusschulen Salzkammergut in Bad Ischl. Eine erste Anstellung in Deutschland folgte auf Johann Lafers Stromburg in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2000 wechselte Fabris nach Niedersachsen. Er arbeitete im Landhaus Ammann, im Schlosshotel Münchhausen und ab 2015 in der Olen Deele, die in den vergangenen Jahren zu den besten Restaurants des Landes gezählt wurde.

Will Weinangebot ausbauen

In seiner neuen Wirkungsstätte will Fabris das Weinangebot weiter ausbauen. Wie genau, da lässt er sich noch nicht in „die Karte“ schauen: „Ich möchte erst einmal die Gäste kennenlernen, an deren Wünschen orientiere ich mich.“

Von Hannes Finkbeiner