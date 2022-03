Großburgwedel

Von nichts kommt nichts. Gerade wenn der eigene Anspruch hoch ist. Und so üben die Sängerinnen und Sänger des Oratorienchores Burgwedel mit ihrem Chorleiter Martin Lüssenhop bereits jetzt die Stücke ein, die sie am ersten Advent aufführen wollen. Eines ist dabei schon jetzt klar: „Das Konzert in der Pauluskirche in Großburgwedel wird ein 3G-Konzert“, erzählt Chorchefin Ursula Kausch schmunzelnd. Mit Corona-Regeln hat das jedoch nichts zu tun. Sondern: Sowohl Telemanns Motette „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ als auch die Messen von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart sind in G-Dur komponiert.

Oratorienchor Burgwedel probt in Präsenz und von zu Hause aus

Kurz vor halb acht Uhr abends trudeln die Chormitglieder in der Agora des Schulzentrums Auf der Ramhorst ein. Ingrid Spikale treten ein paar kleine Schweißtropfen auf die Stirn. Denn der Laptop auf der Tischtennisplatte will sich einfach nicht mit dem Internet verbinden lassen. „Mit dem Handy bin ich drin“, wendet sie sich an die Vorsitzende des Chores und deutet auf das auf ein Stativ montierte Gerät. Es dient dazu, die Probe via Zoom zu den Chormitgliedern nach Hause zu übertragen, die in Präsenz nicht mitsingen können oder wollen. Mit vereinten Kräften gelingt es dann doch – und prompt ist die Anzahl der vorher rund 30 Mitglieder um weitere zehn angewachsen. Ihre Gesichter ploppen als Kacheln auf dem Bildschirm auf. Nun kann es losgehen mit der Probe im Hybridformat. Digitalisierung macht es möglich – und eine Förderung der Region Hannover. Denn darüber konnte der Chor das nötige Equipment anschaffen, um auch während der Pandemie proben zu können.

Per Zoom singen weitere Mitglieder mit: Ingrid Spikale richtet die Technik für die Hybridprobe des Oratorienchores Burgwedel ein. Quelle: Sandra Köhler

Nach der Stimmbildnerin ist der Chorleiter an der Reihe

Aber nun kommt der Einsatz für Stimmbildnerin Eva Scharpenberg. Die erste halbe Stunde gehört der ganze Chor ihr – später wird sie die Männer in einen Nebenraum entführen und mit ihnen gezielt weiterarbeiten. Kiefergelenke und Muskulatur lockern, Atem fokussieren, die Stimme aufwärmen. Chorleiter Lüssenhop schaut auf den Bildschirm, bevor er die Probe übernimmt. „Bach kommt nach Ostern, heute ist Mozart dran“, sagt er.

Auch Telemann folgt später – noch ist also für Interessierte Gelegenheit einzusteigen. „Besonders freuen wir uns natürlich über Männer“, sagt Ursula Kausch, „aber genauso auch über weitere Frauenstimmen.“ Die Übungs-CDs, die die Chortechnikerin erstellt hat, erleichtern das Proben zu Hause. Und weil die Agora einen barrierefreien Zugang bietet, können auch Menschen dazukommen, die etwa auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

Kiefer lockern: Stimmbildnerin Eva Scharpenberg übernimmt das Einsingen zu Beginn der Chorprobe. Quelle: Sandra Köhler

Spaß gehört zu den Chorproben stets dazu

Doch zurück zu Mozarts „Hosanna“. Nach dem ersten Durchgang fragt Lüssenhop seinen Chor: „Hätte Mozart das erkannt?“ Aus den Reihen kommt ein leicht geknicktes „Nein“. „Noch mal“ bestimmt Lüssenhop. Diesmal mit Dynamik und langsamer. Und mit Buntstiften. „Malt euch da mal einen Blitz in die Noten“, weist Lüssenhop die Chormitglieder bei einem atmosphärisch besonders dichten Akkord an. Der Übergang vom „Leid der Welt“ zum tänzerisch-schwingenden „Sanctus“ bekommt dagegen eine Sonne.

„Das war superb, eine Eins plus, oder ein A plus plus, sagt man das heute so?“ sagt Lüssenhop lobend über den zweiten Durchgang. „Ich bin doch kein Kühlschrank“, schallt es prompt aus dem Alt zurück. Spaß muss sein. Besonders freuen sich die Mitglieder übrigens auf die Teilnahme am Deutschen Chorfest in Leipzig Ende Mai. „Das ist für uns nach 2012 und 2016 dann das dritte Mal“, sagt Kausch. „Denn diese Veranstaltung findet nur alle vier Jahre statt.“ Eigentlich war Leipzig bereits für 2020 geplant – doch dann kam Corona.

Wer Lust auf Mozart, Bach und Co, hat, kann noch mitsingen

Wer Lust bekommen hat, beim Oratorienchor Burgwedel mitzusingen – die Mitglieder kommen nicht nur aus Burgwedel, sondern auch aus Burgdorf, Lehrte und Hannover – kann per E-Mail an orat.chor@gmx.de sowie unter Telefon (05139) 5353 und mobil unter (0177) 3444114 mit Ursula Kausch Kontakt aufnehmen.