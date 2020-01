Oratorienchor Burgwedel lädt zur Chorprobe ein

Großburgwedel

Früh übt sich, wer ein Meister werden will: Am Sonntag, 8. November, gibt der Oratorienchor Burgwedel in der Kirche St. Paulus sein diesjähriges Konzert. Dafür beginnen schon jetzt die Vorbereitungen. „Wer mitsingen möchte, ist herzlich eingeladen“, sagt Ursula Kausch, die Vorsitzende des Chores, und weist auf die Termine für die ersten offenen Proben hin. Diese sind für die Montage, 13. und 20. Januar, geplant.

Der Chor hat sich vorgenommen, in diesem Jahr einen besonders weiten musikalischen Bogen zu spannen – von der Barockzeit über die frühe Klassik, die Romantik bis hin zur Neuzeit. Damit führt die musikalische Reise durch fünf Jahrhunderte. Alle Kompositionen stammen aus dem deutschsprachigen Raum.

Jeder kann zur Chorprobe kommen

Zu den offenen Chorproben sind alle Interessierte eingeladen. „Bei uns kann jeder ganz unverbindlich reinschnuppern und an der Probe teilnehmen“, sagt Kausch. „Der Schwierigkeitsgrad der ausgewählten Werke kann als mittel eingestuft werden.“ Notenkenntnisse sind von Vorteil. Wer danach dabei bleiben möchte, für den beginnt im Anschluss die intensive Probenarbeit. Geübt wird montags ab 19.30 Uhr im Musikraum des Gymnasiums Großburgwedel, Auf der Ramhorst 1. Dort findet auch die offene Probe statt. Der Eingang ist über den Sportplatz zu erreichen.

Vorbereitungswochenende in Goslar

Neben dem Konzert am 8. November steht bereits ein weiterer Termin fest. Zur intensiven Vorbereitung auf das Konzert wird es vom 25. bis 27. September ein Probenwochenende in Goslar geben. Weitere Informationen dazu hat Ursula Kausch unter Telefon (05139) 5353. In dem Oratorienchor gibt es derzeit 60 aktive Sänger.

Von Thomas Oberdorfer