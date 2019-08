Langenhagen/Großburgwedel

Bislang konnte die Pestalozzi-Stiftung für das Angebot „Begleiteter Umgang“ in Langenhagen wechselnde Räume – etwa von Kirchen oder der Stadtverwaltung nutzen. Doch die Fallzahlen der vom Langenhagener Jugendamt vermittelten Familien mit Beratungsbedarf steigen seit Jahren kontinuierlich, wie Jürgen Bussieck, Bereichsleiter der Jugendhilfe Burgwedel in der Pestalozzi-Stiftung, berichtet.

Bei dem Angebot gehe es darum, den Kontakt von Eltern und Kindern vorzubereiten, zu ermöglichen und auszuwerten, wenn die Paar- beziehungsweise Elternbeziehungen konfliktbehaftet sind, erläutert Bussieck. Etwa bei Streit um das Sorgerecht, bei dem in der Folge ein Elternteil vorläufig keinen Kontakt mehr zum Kind hat. Wenn indes gerichtlich geklärt ist, dass es diesen durchaus geben soll, kommt die Jugendhilfe der Stiftung ins Spiel.

Die Pestalozzi-Stiftung mit Sitz in Großburgwedel sucht für Beratungsgespräche in Langenhagen einen neuen Raum. Quelle: Sven Warnecke

Bedarf an Vermittlungsgesprächen steigt stetig

„2018 haben wir acht Familien in der Begleitung gehabt“, berichtet Bussieck. In diesem Jahr sind es bereits sechs. „Der Hilfeverlauf ist sehr unterschiedlich. Wir betreuen die Familien zwischen sechs und achtzehn Monaten mit etwa zwei bis vier Stunden wöchentlich.“ Wegen des steigenden Bedarfs reicht auch der zurzeit an der Karl-Kellner-Straße genutzte Raum nicht mehr aus. Aus diesem Grund sucht er nun gemeinsam mit Pestalozzi-Chef, Pastor Claus Fitschen, einem eigenen Raum in Langenhagen. Dabei können sich die beiden durchaus auch ein leerstehendes kleines Gewerbeobjekt, also Ladenlokal vorstellen. „Wir können aber natürlich nicht den gewerblichen Mietpreis zahlen“, schränkt Fitschen ein.

Es würden bereits 20 Quadratmeter reichen, samt Küchenbenutzung, wie Bussieck sagt. Bei den Kirchengemeinden oder der Stadt sei die Stiftung bisher aber nur punktuell fündig geworden. Primär sei wichtig, dass sich die elterlichen Konfliktparteien in einer entspannten Atmosphäre mithilfe von zwei Familienberatern zusammensetzen können. Diese achteten darauf, dass die Eltern im Interesse des Kindes handeln, betont der Leiter der Jugendhilfe. Dabei sollen Auseinandersetzungen der Paare aus den Gesprächen herausgehalten werden. „Denn es geht nicht um Paarberatung“, unterstreicht auch Fitschen. „Das Kind steht im Fokus.“

Kinder stehen bei dem Angebot im Fokus

Aus diesem Grund müsste ein entsprechender Raum kindgerecht gestaltet werden – mit möglichst viel Platz zum Spielen. Deshalb sei auch wichtig, „das wir dort unsere Sachen lassen können“, betont Bussieck. Es kämen aber durchaus auch anders genutzte Räume in Betracht, ergänzt Fitschen. Doch dabei müsse sich die Stiftung auch nach dem Bedarf der Eltern richten, sagt er mit Blick auf die Nachmittags- und Abendstunden. Und ein Aspekt ist noch wichtig. Der Raum müsste im Zentrum liegen oder etwa leicht mit der S-Bahn erreichbar sein.

Und was ist, falls die Suche nicht von Erfolg gekrönt ist? „Wir sind in einer vertraglichen Verpflichtung mit der Stadt Langenhagen“, betont Bussieck. Aus diesem Grund würde die Jugendhilfe dann weiter mit den Provisorien leben müssen. Immobilieneigentümer, die sich angesprochen fühlen, können sich unter Telefon (05139) 990120 und per E-Mail an jbussieck@pestalozzi-stiftung.de melden.

Von Sven Warnecke