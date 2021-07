Großburgwedel

Einer Streifenwagenbesatzung ist in der Nacht zu Sonnabend ein VW Touran aufgefallen, der mit eingeschaltetem Fernlicht in Großburgwedel unterwegs war. Der 20-jährige Autofahrer versuchte noch, der Polizeikontrolle zu entgehen, indem er sein Auto an der Hannoverschen Straße abstellen und flüchten wollte.

Bei diesem Versuch beschädigte der junge Mann jedoch ein anderes geparktes Auto an der Straße – und kam letztlich nicht weit. Die Polizei griff ihn auf und bat zur Atemalkoholkontrolle. Diese ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Von Carina Bahl