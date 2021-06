Großburgwedel

Einem Wechseltrickbetrug ist am Freitagmittag ein 85-Jähriger auf dem Parkplatz des E-Centers in Großburgwedel zum Opfer gefallen. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior gegen 13.30 Uhr dabei, Getränkekisten aus seinem Kofferraum zu laden, als ihn ein unbekannter Mann ansprach. Der Fremde bat den 85-Jährigen darum, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Beim Wechselvorgang half der Unbekannte dem Senior dabei, in dessen Portemonnaie die passenden Münzen zu suchen – und am Ende fehlten 300 Euro, wie der Bestohlene aber erst später bemerkte.

Bei dem Trickdieb soll es sich augenscheinlich um einen Südländer gehandelt haben, teilt die Polizei mit. Dieser sei sehr gut gekleidet gewesen. Der 85-Jährige gab an, er habe sich vom Auftreten und Erscheinungsbild des Mannes täuschen lassen.

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise. Wer etwas gesehen hat, sollte sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl