Engensen

Unbekannte haben in Engensen ein Hoverboard mit Sitz von einem Hofgrundstück gestohlen. Nachbarn beobachteten im Tatzeitraum einen verdächtigen weißen Kleintransporter an der Bäckerstraße. Doch die Polizei sucht weitere Zeugen.

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 15.30 und 16.30 Uhr, so berichteten es Anwohner den Ermittlern, sei der Transporter die Straße auf und ab gefahren. Anschließend sahen Nachbarn, wie der Beifahrer des Wagens das Elektro-Board, das einem Skateboard ähnelt und durch Gewichtsverlagerung gefahren wird, kurze Zeit später zum Transporter trug. Anschließend flüchteten die Täter im Fahrzeug mit dem Gefährt im Wert von etwa 200 Euro.

Anzeige

Der beschuldigte Beifahrer soll zwischen Ende 20 und Anfang 30 und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Der Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild ist nach Angaben der Zeugen schlank und hat dunkles Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Dreitagebart und war mit einem hellen T-Shirt bekleidet.

Weitere HAZ+ Artikel

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Burgwedel finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley