Großburgwedel

Die Polizei sucht Zeugen eines Handtaschendiebstahls auf dem Aldi-Parkplatz in Großburgwedel. Während eine 56-Jährige am Donnerstag gegen 17.30 Uhr die Einkäufe in ihr Auto räumte, nutzte ein bisher Unbekannter die Gelegenheit und entwendete vom Beifahrersitz die Handtasche. In dieser befand sich auch eine EC-Karte, mit der wenig später zweimal 500 Euro vom Konto abgehoben wurden, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl