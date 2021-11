Altwarmbüchen/Kleinburgwedel

Waren es Raser, die erwischt worden sind? Oder wollte da jemand grundsätzlich seine Ablehnung gegen Tempomessungen zum Ausdruck bringen? Fest steht jedenfalls: In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonnabendmittag haben Unbekannte sowohl den neuen Blitzeranhänger der Gemeinde Isernhagen als auch den stationären Blitzer der Stadt Burgwedel beschädigt.

Blitzeranhänger stand an Isernhagener Straße

Der Blitzer-anhänger der Gemeinde stand im Tatzeitraum an der Isernhagener Straße in Altwarmbüchen in der Tempo-30-Zone. Wie die Polizei mitteilt, wurde das gläserne Fenster, hinter dem sich die Kamera befindet, mit einer trüben Flüssigkeit besprüht. Bereits Anfang November hatten Unbekannte den Blitzeranhänger mit roter Farbe beschmiert. Damals hatte er an der Hauptstraße in F.B. gestanden. Die Gemeinde erstattete Anzeige, der Blitzer wurde gereinigt. Wie hoch der Schaden im neuesten Fall ist, lässt sich noch nicht beziffern, teilt die Polizei mit.

Blitzer an Würmsee-Kreuzung beschädigt

Nicht mit Farbe oder Flüssigkeit, sondern mit Gewalt haben sich Unbekannte derweil am Wochenende dem stationären Blitzer an der Würmsee-Kreuzung in Kleinburgwedel genähert. Die Polizei berichtet, dass die Täter mit einem bisher unbekannten Gegenstand eine Verblendung sowie das Panzerglas der Messeinheit beschädigt haben. Der Schaden soll sich auf 900 Euro belaufen.

In beiden Fällen hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich im Polizeikommissariat unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Carina Bahl