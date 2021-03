Großburgwedel

Die Polizei sucht Zeugen einer mutmaßlichen Körperverletzung vor dem E-Center an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel. Bereits am Dienstag, 2. März, soll dort ein 78-jähriger Kunde einem sechsjährigen gehbehinderten Kind absichtlich mit seinem Einkaufswagen in den Rücken gefahren sein. Dabei erlitt das Kind leichte Verletzungen. Es hatte vor dem Sammelpunkt für die Einkaufswagen gestanden.

Die Polizei hofft jetzt, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben – denn der 78-Jährige, der bereits ermittelt wurde, bestreitet, dass es sich so zugetragen hat. Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß und hat graue, nach hinten gekämmte Haare, teilt die Polizei mit. Wer gesehen hat, ob der Rentner vor einer Woche das Kind mit dem Einkaufswagen angefahren hat, sollte sich im Kommissariat unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl